公地蓋私廟牌樓確認違建卻未拆 桃市府：正在補照

律師鄭文龍今天在桃園市八德區姜太公廟牌樓前，抗議市府包庇路霸違建。（記者鄭淑婷攝）

2018-08-21 16:11

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區長興路360巷口，近日被設置「姜太公廟牌樓」，居民發現牌樓兩側基座是蓋在國有土地上且未申領建築執照，但2個多月前向桃園市政府建築管理處檢舉，建管處回文確認是違建卻未排拆，居民向律師鄭文龍陳情，今天在牌樓前舉牌抗議，鄭文龍質疑，姜太公廟的榮譽主任委員邱金標，是桃園市長鄭文燦的大樁腳，市府根本就是包庇路霸違建。

對此，建管處表示，八德區公所今年6月29日查報後，確認該牌樓屬於未領有雜項執照的違建，建管處已依規定於7月4日通知補申請執照或自行拆除，經查，該牌樓正在補申請雜項執照，目前尚在審查中；建管處表示，目前牌樓屬於「程序違建」階段，如被認定無法核發執照，就屬於「實質違建」、將排拆。

廟方則出示公文表示，當初為配合市府推動地方旅遊而籌建姜太公廟，讓居民舉辦宗教信仰及姜太公文化論壇等活動，另於今年4月向八德區公所申請路權使用，在距離姜太公廟400公尺的長興路330巷口設置牌樓獲准，且牌樓並未妨礙到通行，7月4日收到建管處函文後已申請緩拆，並依規定申請建築執照，設置的土地有部分為桃園農田水利會所有，也會辦理會勘取得使用權同意書。

鄭文龍質疑，公家的土地為何可以讓私廟蓋牌樓，那一般民眾是否也可以借用來設置招牌，這是非常荒謬的現象，要求市府秉持公平公開原則，依法處理這個路霸違建。