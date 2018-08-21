父親遭指控 高思博：壞胚子集團休想帶領台南

2018-08-21 15:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市中西區赤崁里長黃偉展日前陷桃色風暴而宣布退選，但這項議題也引起國、民兩黨爭吵。國民黨台南巿長參選人高思博今日針對黃偉哲發言人蔡旺銓對父親高育仁的指控一事，怒斥黃偉哲陣營根本是一群為選舉不擇手段的壞胚子團隊，對他家人的毀謗，若構成法律上的責任，絕不寬貸。

高思博表示，選舉應該是針對選手而不是站在場邊的人，更何況家人連團隊都稱不上，各參選人7月底一起上電視節目時，黃偉哲就曾因有來賓影射到妹妹當場動怒。因此在下節目時曾私下達成共識「選舉不要針對家人」；高強調，他們評論黃偉展也是基於對從政人物、公共事務應有的態度來質疑，而非針對家庭、私生活，沒想到蔡旺銓竟針對高育仁攻擊。

高思博批評，高家人每逢參與選舉，高育仁的事就會被搬上台，這些指控其實都經過法院審判還了清白，但是民進黨就擅於抓住民眾健忘的習性，隔幾年就講一次，對於黃偉哲陣營不顧承諾，攻擊無辜的家人，他也覺得不捨；高質疑，為何黃偉哲要用一群擅長抹黑別人的人？還是黃偉哲自己就是這樣的壞胚子？但台南是一個重視人情義理的城巿，不會讓這群壞蛋團隊來帶領有素質的台南人。

對此，黃偉哲競選總部發言人邱莉莉表示，近日高思博發出的新聞稿，充斥著「爛人、暴政、壞胚子」等情緒性的負能量，這對於社會帶來不良的示範，也有礙身心健康，希望高不要太焦躁，凡事深呼吸放輕鬆，多談政策少罵人，才不至於斯文掃地。