與台斷交 薩國學生將遣送中國？ 國合會：無此選項

2018-08-21 15:03

〔記者歐素美／台中報導〕薩爾瓦多、台灣兩國斷交，領取財團法人國際合作發展基金會獎學金來台就學的薩爾瓦多學生面臨被遣返或到中國？中興大學蔡姓學生不捨相處多年的異國朋友被迫離開台灣，覺得因兩國斷交就不提供獎學金很不合理，應該至少讓薩國學生完成在台學業；國合會則表示，並未通知薩國學生遣返等事宜，不過依往例應該不會再提供斷交國學生獎學金。

目前就讀中興大學3年級的蔡同學表示，薩爾瓦多與台灣斷交，該校目前有4名領取國合會獎學金來台就學的薩國學生，其中有1名新生，今天上午無預警接獲通知，表示因兩國斷交，他們在台灣可能有危險，將遣送中國，她獲知後十分難過。

蔡同學說，無預警的斷交讓這些在台灣的薩爾瓦多學子瞬間無所適從，來台就讀於中興大學國際農業企業學程的莉莉安、駱理德、高迪卓和安莉卡，原本以為可以在台灣完成4年學業，突然被迫要離開熟悉的台灣及好友，大家都很難過，原本大家約好要去環島、去綠島看日出、登玉山和看101煙火，好多計畫都還沒實現。

她說，駱理德的家人原本計畫今年秋天到台灣旅遊，看看孩子3年來待的環境有多棒，但這個計畫也來不及實現，希望國合會、中興大學或任何來自社會各界善心可以讓這些薩爾瓦多學生在中興大學完成學歷，與台灣的朋友一起共度大學時光，好好與台灣道別。

國合會公關室梁嘉桓表示，基於兩國外交，國合會提供蕯國優秀學生來台就學，包括機票、住宿及學費，還有每月零用金，兩國斷交確實會影響獎學金的發放，但該會目前並未通知薩國學生相關事宜，更沒有遣送中國的選項，後續如何處理，一切有待外交部的決定。