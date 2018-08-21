「你們反悔我們也不敢要了」 呂秋遠寫超酸分手信給薩國

我國與薩爾瓦多斷交。圖為外交部大廳薩爾瓦多國旗（右一）。（記者羅沛德攝）

2018-08-21 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多在今天與我國斷交，沒多久就與中國建交。律師呂秋遠今天就將邦交比喻成感情，向薩爾瓦多表示，如果以後中共承諾跳票，「你們要反悔，大概我們也不敢要了。」

呂秋遠今天在臉書寫了一封「分手信」給薩爾瓦多，信中指出，薩國在今天早上與中華民國分手，隨後投入中國懷抱。他首先感謝薩國在從1941年就與中華民國建交，在1949年中共成立後仍堅持下去，而且中華民國在1971年退出聯合國後，薩國仍與中華民國在一起。呂秋遠認為，是有人要求薩國跟中華民國分手。

呂秋遠隨後也暗酸中國，「要橫刀奪愛的人，給的承諾都很誇張。」他也告訴薩爾瓦多，以後中共承諾如果跳票，不要太介意，「反正以後你們要反悔，大概我們也不敢要了。」他又提醒薩國，「人家給你們錢，務必要收好，而且用在該用的地方。」像是薩國前任總統就貪汙了台灣給的1500萬美元賑災款項，「不要再讓外國給你們的好意放到私人口袋裡，否則以後沒有人會想捐錢給你們的。」

呂秋遠最後也盼望薩爾瓦多從此脫貧，「好好從中國那裡多拿一些資源發展自己，這也是最好的結局了。」