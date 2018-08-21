薩國總統曾領導游擊隊 犯下南非大使綁架案

BBC資深媒體人郭篤為PO文指出，薩國總統桑契斯在執掌大權前曾任游擊隊領袖，犯下過轟動全球的南非大使綁票案。（路透）

2018-08-21 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕我國今宣布與薩爾瓦多斷交，BBC資深媒體人郭篤為PO文指出，薩國總統桑契斯在執掌大權前曾任游擊隊領袖，犯下過轟動全球的南非大使綁票案，近期反遭該國高院清算，政治鬥爭意味濃厚。

郭篤為在上月14日張貼的文章中表示，這起綁架勒贖案發生在1979年11月底，游擊隊綁架了南非大使並索取200萬美元贖金，雙方討價還價了10個月後，遭擄大使便從人間消失至今，被認定已身亡。

郭篤為續道，大使遺屬多年來持續向聯合國提出控訴，要求找出死者遺骸以便魂歸故里，而薩國高院近期也做出裁決，宣布時為游擊隊領袖的桑契斯應以此身分出庭，交代大使遺骸下落。

對此，薩國總統府發言人回應指出，桑契斯是在綁架案4年後才接手游擊隊「人民解放力量FPL」領導職，並無出庭答辯的責任。

郭篤為分析，薩國今年3月的國會與地方首長選舉中，游擊隊轉化的執政黨遭逢重大挫敗，國會82席中僅取得18席。面對即將到來的總統大選，該國高院又對前游擊隊領袖出身的總統做出重大判決，「政治鬥爭意味相當濃厚」。