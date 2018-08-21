藍營選將酸小英參觀「太空博物館」 反被網友猛打臉

陳偉杰昨晚在臉書指出，「美國友人」比對照片發現，蔡英文等人是參觀「太空博物館」，遭到網友打臉。（圖擷取自蔡英文臉書粉絲專頁）

2018-08-21 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前在美國休士頓參觀美國航空暨太空總署（NASA），國民黨新北市議員參選人陳偉杰昨晚在臉書指出，「美國友人」比對照片發現，蔡英文等人其實是參觀「太空博物館」，卻遭到網友打臉。

陳偉杰昨晚在臉書 指出，「美國友人」比對立委賴瑞隆的照片後，表示蔡英文與陳菊參觀的是休斯頓太空中心裡的「太空博物館」，隨後更批評：「一般百姓花錢就能去看的太空博物館，台灣總統竟然把這當成美國官方機構、用媒體大肆宣傳來愚民，實在是太荒謬！」

不過，陳偉杰貼文隨即遭到網友打臉，指出詹森太空中心飛行主任藍福如（Royce Renfrew）在推特發文提到：「今天非常榮幸能夠接待台灣總統蔡英文參訪任務控制中心，同行的還有太空人芬克（Michael Fincke）與太空中心副主任魏契（Vanessa Wyche）。」而美國在台協會也在臉書表示「蔡英文總統上週末來到休士頓，參訪了NASA的詹森太空中心」。

許多網友紛紛到陳偉杰的臉書貼文底下留言：「萬一是NASA，你要不要退選？」、「美國友人是不是淡水阿嬤啊？」、「很氣齁，可是人家太空中心副主任陪同蔡英文，還發推特耶。」、「我只拜託你一件事 別刪文！！ 我快笑死～」、「 所以你查證後會刪文嗎？」