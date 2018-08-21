薩爾瓦多與我斷交 吳敦義稱：烽火再現心裡很不安

2018-08-21 13:38

〔記者林良昇／台北報導〕薩爾瓦多與我國斷交，跟中國建交，國民黨主席吳敦義今天中午表示，國際外交關係要有兩岸和平穩定做基礎，現在看起來「烽火」又出現，「我覺得心裡很不安」，政府應該要衡量接連斷交，是決策的錯誤，還是外交部門的責任？

對於薩爾瓦多與我國斷交，吳敦義今午出席中華戰略學會餐會前受訪表示，斷交是非常不好的訊息，非常重要的原因就是因為兩岸的關係變成停滯甚至退後，兩年多來，緊張程度只有繼續升高。

吳敦義說，過去之所以能維持邦交國數字，能舉辦台北世大運，也是因為當年馬政府在兩岸氣氛不錯的情況下，向世大運總部申請；馬政府期間，免簽國也從54國增加到164國。

吳敦義指出，國際外交關係是因為有兩岸和平穩定發展的關係做基礎，在民國97年馬政府上台後，他應邀到北京訪問，與前中國領導人胡錦濤在5月28日達成的基本共識，兩岸在這樣的基礎下，不互挖牆腳，不烽火外交，把錢省下來在國內推動建設，造福民生。

吳敦義說，不過現在看起來，烽火又出現了，「我覺得心裡很不安」，他認為，蔡政府應釜底抽薪，把兩岸回復到馬政府那8年的和平穩定發展，又能確保中華民國的生存跟尊嚴，又能把握國際空間不會被緊縮 。

媒體詢問吳敦義，總統蔡英文是否應該道歉或外交部長吳釗燮下台？吳敦義表示，他不能代替蔡回答，應由蔡總統自己衡量對國人是不是達到她競選總統時承諾，兩岸關係不但不會後退，也不會停滯，讓國際空間更寬廣；自我檢討到底是更寬廣？還是被緊縮？

吳敦義也說，哪位主管官員應該負什麼責任？政府裡頭有衡評標準，他不便去隨便指責說誰應該下台，應該讓蔡政府自己去衡量，是決策的錯誤？還是外交部門的責任？