薩國與台灣斷交 美參議員嗆：立即中斷資金援助

美國共和黨佛羅里達州參議員魯比歐（Marco Rubio）得知薩國傾向與中國建交後，威脅將薩國踢出美國的金援計畫。（法新社資料照）

2018-08-21 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與薩爾瓦多今天宣布斷交，薩國隨即與中國宣布建交，我外交部強力譴責中國的壓力。美國共和黨佛羅里達州參議員魯比歐（Marco Rubio）得知薩國傾向與中國建交後，威脅將薩國踢出美國的金援計畫。

魯比歐表示，薩國政府改變對台灣的外交關係，是一個可怕的錯誤，薩國或許認為中國可以幫助他們執政黨贏得2019年選舉，但會造成與美國真正的傷害，包括薩國在「中美洲北三角繁榮聯盟計畫」裡的角色。

魯比歐說，巴拿馬、多明尼加在外交上從台灣轉向中國，如果薩爾瓦多也這樣做，他將別無選擇，會立即中斷資金援助，並把他們在「中美洲北三角繁榮聯盟計畫」的計畫中刪除。

美國提供「中美洲北三角繁榮聯盟計畫（Plan de Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte de Centroamerica）」7億5000萬美元，以促進中美洲北三角包括瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯等3國國家經濟發展，以防杜非法移民，尤其是幼童偷渡美國情況十分嚴重。其中瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯等3國7億美元，中美洲區域整體5000萬美元。