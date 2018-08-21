斷交內幕》我不投標8000億元開發案 薩國轉向中國

總統蔡英文才返抵國門，不料傳出我國與薩爾瓦多斷交，外交部長吳釗燮（圖）21日上午召開記者會對外說明。（記者羅沛德攝）

2018-08-21 13:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與薩爾瓦多今天斷交，知情人士表示，薩國與中國接觸期間主要談的就是聯合港開發案，薩國則從去年開始向我提及此案，希望我參與投標。根據公開招標資訊，聯合港特許經營權40億美元（1200億台幣）、周邊自由經濟特區則達230億美元。該港建設後迄今未開發，我專業評估也認為開發性低，我曾向薩國表示，就「能參與的部分也能參與」，但仍無意參與標案。

外交部長吳釗燮今天上午召開斷交記者會，主動宣布與薩爾瓦多斷交。吳釗燮今天表示，政府自去年六月開始，掌握薩國與中國協商建交訊息，做出許多努力。我駐薩爾瓦多大使謝妙宏，則於台灣時間今天上午7時左右回報外交部說，薩國代理外長通知她前往，我方認為「完全沒有希望」，決定中止雙邊關係。

知情人士指出，在總統出訪前，本月就已經掌握到薩中互動較精確的「建交協商情報」，因此八月上旬，外交部馬上指派外交部次長劉德立前往薩爾瓦多，了解實情盼力挽狂瀾。劉德立當時見了薩國總統桑契斯、外長與政要，表達我政府對邦誼的重視。

吳釗燮於此次「同慶之旅」訪問巴拉圭期間，也與薩國外交部次長見面。據了解，薩國總統與高層在這兩次與我高層互動中，都「行禮如儀」，回應「字斟句酌」，使我高層更心生疑慮。例如八月初時，桑契斯總統接見劉德立時，主要談及薩國旱災情形嚴重，我方便回應台灣能夠傾力協助人道援助，對方僅回應表示感謝，並說再看看有什麼樣的計畫。

知情人士說，薩爾瓦多高層在這幾次與我互動時的態度，「不像一般拉美人」，不過也持續向我方提及聯合港開發案。而就我方情報，薩國與中國接觸期間，主要談的就是聯合港開發案，也合理懷疑「中國給了承諾」。

根據公開招標資訊，聯合港特許經營權40億美元、周邊自由經濟特區則達230億美元，共計270億元。該港由日本建設後迄今未開發，我與其他國家專業評估後也認為該區貧困，開發性低。即使如此我仍向薩國表示，就「能參與的部分也能參與」，但仍無意參與標案。

外交部今天上午並由劉德立召見原薩爾瓦多大使錢曾愛珠。據悉，錢曾愛珠表示，她於今天上午10時15分才收到斷交訊息，感到非常遺憾。錢曾愛珠是薩爾瓦多第三代華僑，和來自中國的丈夫錢樂生在當地僑界相當有名，與曾派駐薩國的連戰夫婦也是多年好友，退休後才變成外交官，駐台至今八年。