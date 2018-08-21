台薩斷交 BBC資深媒體人稱：還有一國岌岌可危

2018-08-21 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕我中美洲友邦薩爾瓦多，貪圖中國提供的鉅資與其建交，外交部長吳釗燮則召開記者會宣布與薩國斷交，兩國85年邦誼就此告終。薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）今也在電視演講中表示，將與台灣斷交並與中國建交。對此，BBC資深媒體人郭篤為PO文稱，中美洲還有一國岌岌可危。

郭篤為在台薩斷交後於臉書發文指，桑契斯先在推特宣布和台灣斷交、與中國建交的消息，沒多久也在全國廣播中證實該消息，並派出外交部長及總統府負責司法與立法事務的秘書長，赴中國與中方商討兩國建交事宜。

郭篤為說，薩爾瓦多執政黨「法拉本多馬蒂民族解放陣線FMLN」隨後也發表聲明，表達支持總統桑契斯的決定。他強調，「請注意一個重點，桑契斯宣布和台灣斷交，而不是和中華民國斷交」。

郭篤為也稱，如果和他先前在蔡總統出訪前，提到的中美洲外交界傳聞屬實，那「還有一國岌岌可危」。郭曾在蔡總統出訪友邦前，於臉書發文說「蔡英文就職後首度出訪巴拿馬和巴拉圭，一年後就丟了巴拿馬。去年底出訪中美洲後才半年，又丟了多明尼加，希望她出訪大吉了」。

針對台薩斷交一事，蔡總統今也在總統府召開記者會，她抨擊中國「正以加深對台灣的壓力，以凸顯對區域的影響力」，直言目前兩岸間的問題，已提升至區域問題，強調情勢的迫切「不容許我們有任何一點姑息！」