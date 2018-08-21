中國與薩國建交 蔡總統：威脅兩岸和平、全球局勢不穩定

總統抨擊中國說，中國正以加深對台灣的壓力，以凸顯對區域的影響力，現在的兩岸問題不再是兩岸之間的問題，更已是區域問題。情勢的迫切，已經不容許我們有任何一點姑息！（記者羅沛德攝）

2018-08-21 12:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統出訪返國隔天薩爾瓦多與台灣斷交，中國藉此挫我外交銳氣，蔡總統今日在總統府召開記者會，總統抨擊中國說，中國正以加深對台灣的壓力，以凸顯對區域的影響力，現在的兩岸問題不再是兩岸之間的問題，更已是區域問題。情勢的迫切，已經不容許我們有任何一點姑息！

情勢迫切不容許我們有任何一點姑息！

總統今日在副總統陳建仁、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、及陸委會主委陳明通等人陪同下舉行記者會，總統說，身為國際社會的一份子，台灣有權利立足世界、走向世界，兩千三百萬的台灣人民，和其他國家的所有人民一樣，有權利享有平等自由，以及獨立主權和尊嚴，這是我們的立場，也是普世的公理。

企圖以薩國斷交 打壓台灣人民走向世界的意志

總統表示，就在剛才，我們終止了跟薩爾瓦多的邦交。我們掌握這個訊息，已經有一段時間。在這段時間，我們竭盡所能，做了很多外交的努力，也和我們國際盟友一起努力，希望能夠避免讓薩爾瓦多，成為兩岸外交戰的戰場。很遺憾的是，中國政府並沒有任何退讓的意思，因此再三施壓，企圖以薩爾瓦多的斷交，來打壓台灣人民走向世界的意志。

中國打壓從來沒有改變過且無孔不入

總統強調，斷交並不是單一事件，這些都是中國一連串文攻武嚇的一環，包括軍機繞台、要求國際航空公司改名，以及取消台中市東亞青運舉辦資格，還有最近的85度Ｃ事件，中國的打壓從來沒有改變過，而且無孔不入。

中國干涉各國內部事務 破壞國際市場秩序

總統認為，現在的中國，不只是兩岸和平的威脅，中國現在在世界各地所做的，無論是干涉各國內部事務，破壞國際市場秩序，已經造成全球局勢高度的不穩定。我們要再一次地提醒國際社會，這不只是台灣的事，情勢的迫切，已經不容許我們有任何一點姑息！

中國對台灣主權進逼力道非往昔可比

總統並說，擺在眼前的事實是，現在的兩岸關係，已經不只是兩岸之間的問題，也是區域問題的一環。中國對亞洲地區的企圖心，尤其是去挑戰、甚至於取代傳統力量所主導的國際秩序，再加上日趨複雜的貿易衝突，中國正以加深對台灣的壓力，凸顯它在區域當中的影響力和實力。中國對於台灣主權進逼的力道，已經非往昔可比。

中國所作所為已超過台灣各主要政黨底線

總統更指出，她要告訴大家，今天中國的要求以及所作所為，都已經超過台灣各主要政黨的底線。此時此刻，不是我們相互比較兩岸政策的時候，而是要團結一致，合力守住主權的共同底線。以中華民國（台灣）之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線！壓迫我們的邦交國，以跟中華民國（台灣）斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯。

台灣現狀是現階段最大公約數

總統並說，中華民國（台灣）是現狀，是現階段最大公約數，也是台灣人民團結的基礎。只有團結，才能向中國發出清楚訊息，讓他們不會誤判台灣人民的底線，更不會心存僥倖，以為在不同的政黨、不同的政治人物之間，可以有挑撥分化的空間。過去兩年來，台灣人民向世界證明，台灣人不曾因為威脅，就放棄自由民主，就放棄貢獻國際社會的決心。未來，我們仍會訴諸理念相同的國家，共同對抗中國逐漸失控的國際行為。我們也籲請邦交國珍惜和中華民國（台灣）長久的友誼，以及我們對友邦實質發展的貢獻。

總統並再一次強調，越是打壓，越要團結！越是打壓，越要走出去！昨天晚上在機場，我跟大家說，台灣不會因為壓力而屈服，我們會更團結、更堅強，讓台灣走出去的決心更堅定。面對打壓，我們過去不曾低頭，現在，我們也因為團結一致，而將克服重重的難關。

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