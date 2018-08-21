輪狀疫苗挨批干政 柯P：有經過市長室會議討論

2018-08-21 12:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報日前報導，指陳佩琪過去曾以「市長夫人」之姿，「建議」市府應推動補助施打輪狀病毒疫苗，媒體今追問柯這樣不就是干政？柯表示，後來不管怎樣，這還是在市長室會議討論的結果。

台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿被媒體批評作風高調，前天發臉書稱將開啟「自走砲」選舉模式回擊，國民黨參選人丁守中昨受訪酸指「若我當市長，不會有第一市長夫人干政的事」，讓陳佩琪今早又發臉書高調反批，要丁「適可而止」。

柯文哲今早在市長室外受訪苦笑說，今天出門時看陳佩琪還好好的，高高興興，結果又寫臉書，「天阿，實在是！」

媒體問柯，丁守中認為他的妻子不會談論公眾事務，只會陪掃街，這行為陳佩琪能否接受？柯表示，陳佩琪終究是台大醫學系畢業的，本來就是很有主見的職業婦女，你也不能期待一個台大醫學系的女生，每天都在家裡洗碗，不過隨即補充「有啦！她還是有洗碗啦！」至於網友拱戰力很強的陳佩琪出來選市議員，柯表示不會啦！她還是小兒科醫生。

柯今天再度針對輪狀病毒疫苗挨批，替妻子緩頰解釋，他說，按照市府預算，差不多6月就要編列明年預算，所以如果沒有趕上6月編列預算，等於要等一年半之後才實施，陳佩琪身為小兒科醫師，且小孩子最主要的兩個疾病，包括感冒、拉肚子，拉肚子中又以輪狀病毒為最主要的。

柯竟脫口，也可以按照正常程序等一年半後實施，但陳佩琪是小兒科醫師啊，每天在耳朵邊念，我說好啦好啦，二備金就先上線，讓小孩子可以早一年不用拉肚子。

此話一出，媒體追問柯這樣不就是干政，柯表示陳佩琪還是以小兒科醫師的立場跟他建議，但後來不管怎樣，這還是在市長室會議討論的結果。

至於陳佩琪開啟選戰模式，是否會讓柯害怕，柯苦思幾秒後說，會叫陳佩琪少寫臉書。