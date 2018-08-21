爭同框搶沾光流派多 柯Ｐ：有簽認同卡的再來

台北市長柯文哲21日受訪。（記者張嘉明攝）

2018-08-21 12:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北柯文哲拚連任，昨與親民黨主席宋楚瑜一同出席「台北監督連線」成立茶會，積極爭取支持，但因該聯盟匯集親民黨、無黨籍等眾多黨派、流派，卻也傳出因此讓選民霧煞煞，搞不清楚該挺誰。柯文哲今早受訪表示，已交代競選總部要擬出價值和主張，「呵呵，你有簽柯P認同卡的再來（同框）」。

柯文哲今早市政會議後在市長室外接受媒體聯訪，他坦言昨天有在思考，要擬一個類似叫做進步價值、光榮城市的政治主張和價值，「如果你認同我們才來，如果你也不是支持我們的主張，我為什麼要去跟你說同框、照相？」他笑稱，已交代競選總部，雖然不好意思叫柯P認同卡，但有簽柯P認同卡的再來。

由於不少搶沾光的流派都是同選區，對此，柯則認為還好啦，因為是複數選區，「如果單一選區你還支持很多參選人，這就很矛盾」，但複數選區這種問題就小一點。

媒體又問，政黨通常會配票，但柯沒辦法配票，這樣的矛盾會不會導致友柯聯盟瓦解？柯文哲不以為意指出，他印象中配票好像是沈富雄發明的，那是20年前，民主政治還在萌芽階段比較會發生的狀況，這時代還搞配票就很好笑了。

但柯沒有正面回應「配票」是否應該淘汰，僅呵呵笑自爆，「其實當時我也很認真查我的身分證幾號。」