向我要求政治獻金未成 薩爾瓦多轉向中國建交

我政府今天宣布與薩爾瓦多斷交，薩爾瓦多總統也隨後宣布與中國建交。圖為薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）。（路透）

2018-08-21 11:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕我政府今天宣布與薩爾瓦多斷交。薩國政壇長年壟罩政治獻金陰影，外交部長吳釗燮今天罕見透露，薩爾瓦多正在進行總統選舉，薩國執政黨向我要求挹注選舉經費，但這樣的政治獻金違背我國民主原則，因此無法答應。

我國與薩爾瓦多自1933年建交，因薩國將與中國建交，我政府今上午主動宣布與薩國斷交。薩爾瓦多總統也隨後宣布與中國建交。

外交部長吳釗燮在斷交記者會上直言，薩國正在進行總統選舉，明年2月將選出新政府。而薩國執政黨民調現在大幅落後，希望我們挹注其選舉經費。吳釗燮說，這種政治獻金違背我國的民主原則，我方無法答應。

薩國曾爆發多起政治獻金醜聞，多達3任薩國前總統收受台灣政治獻金，金額自數十萬美元到數百萬美元不等，相關司法案件近年仍持續延燒。

薩爾瓦多前總統薩卡（Antonio Saca）2016年時被依侵吞公帑、洗錢等罪名逮捕，當時他因無法對任期結束前，其所收到的500萬美元資金來源作出解釋，遭最高法院審判。外界指控該款項來自陳水扁政府對拉丁美洲建交國元首卸任前的「後謝」禮金。

台薩近年發展多方位合作關係，除國合會的醫療、農業、水產與一鄉一特產等計畫外，也曾與薩國合作，首播推出西語版本的台劇「十六個夏天」，促進雙方文化交流。但所有合作計畫，都於雙方斷交後中止。