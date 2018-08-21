妻子是否現身拉票？姚文智：選舉到最後不敢講啦

姚文智今天被問到太太是否之後會站台或掃街，他說，目前妻子仍按照既有生活步調，但又若有似無埋下伏筆，「選舉到最後不敢講啦」。（記者周彥妤攝）

2018-08-21 11:50

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智保護家人隱私，不僅不曾帶著妻小公開同台，更鮮少對外談論，妻子潘瓊琪除了2014年現身姚的造勢活動被媒體捕捉身影，兩人的21歲獨子更從未曝光。姚文智今天被問到太太是否之後會站台或掃街，他說，目前妻子仍按照既有生活步調，但又若有似無埋下伏筆，「選舉到最後不敢講啦」，強調夫妻倆始終互相尊重彼此工作。

姚文智今天上午偕同黨籍議員張茂楠、洪健益、許淑華及許家蓓，前往南京公寓市場拜票，姚會前接受媒體聯訪之際，出現一個意外插曲，有位民眾口氣急躁、大聲問姚，若就任市長，是否可以在當地單邊道路畫紅線，以免遭霸占，該民眾稱自己爭取很久，「現任市長、當地里長都無法解決，都不給畫，你當市長呢？你先告訴我能不能解決，能解決我就選你，不能解決就算了。」面對突如其來之舉，姚略顯錯愕說，若地方上有需要，我們就解決。

有記者問，夫人會不會出來站台掃街？姚文智先說，「不要講什麼夫人，沒有什麼夫人，我太太就是我太太」；他說，妻子有她的專業，自己從事政治工作也是專業，彼此互相尊重了解，到目前為止，還是按照她的生活步調，我完全尊重她；記者追問，那她會再加入你的步調嗎？姚說，「選舉到最後不敢講啦」，總之大家彼此尊重。