台中淹大水 盧秀燕陣營轟林佳龍忙拚選舉、送水果

國民黨台中市長參選人盧秀燕。（資料照）

2018-08-21 11:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營今早指控，台中市上週淹水，台中市長林佳龍卻忙著拼選舉、送水果，淹水是台中市政府螺絲沒沒拴緊造成的人禍。

國民黨台中市長參選人盧秀燕辦公室發言人蔣豐懋今到國民黨中央黨部召開記者會，國民黨文傳會副主委洪孟楷說，上週台中市一連發生3次淹水，豐原大道更被居民指出是40年來難得一見的水鄉澤國。事後台中市水利局亦承認，大淹水是廠商未能依照SOP在第一時間排水所致。

洪孟楷表示，一週內發生多起重大淹水災情，台中市民要問，林佳龍人在哪？是在家睡覺？還是在家清冰箱食物？原來是在忙送水果和成立後援會，淹水就是台中市政府螺絲沒拴緊造成的人禍。

洪孟楷也說，上周有民眾收到印著「2018台灣世界花卉博覽會，台中花博討你歡心—林佳龍敬贈」字樣的東勢水蜜桃禮盒。民眾在過去3年從未收過類似禮品，卻在選舉前不到100天的時間，收到8顆裝的東勢水蜜桃。

洪孟楷表示，傳統中，鬼月避免送禮觸霉頭，送禮到底居心何在？由訂單編號與內容物推斷，合理懷疑該禮盒含運費已超過1000元，並且至少已經花費20萬元的公務預算，大量浪費公帑，這究竟是在辦花博還是農博？根本是以行政資源行行賄之實。

蔣豐懋說，前天豐原淹大水，當天只有盧秀燕跟台中市議員張瀞分、立委江啟臣服務團隊到現場協助災民善後，並幫忙聯絡緊急協助單位來幫忙，林佳龍卻在忙著成立後援會、看舞龍舞獅表演，林佳龍不勘災卻在事後發動網軍洗版盧秀燕。究竟市府團隊心裡有沒有台中人？

蔣豐懋認為，理應在氣象局發布大雨特報時就應該即刻處置，但卻未及時處置的林佳龍市長應該受到譴責。希望林佳龍出來說明，還給台中市民一個公道。

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