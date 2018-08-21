與薩爾瓦多斷交藍營炮轟 張善政：一點都不意外

2018-08-21 11:50

［記者簡惠茹／台北報導］外交部今天上午宣布台灣政府與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，這也是蔡英文政府首度主動宣布與友邦斷交，國民黨人士連番砲轟，台北市長參選人丁守中批兩岸硬碰硬對台灣絕對是不好的；前行政院長張善政更直指，「不意外」；立委蔣萬安則要蔡政府不要只是文青式發言，而要檢討外交、兩岸政策。

繼5月多明尼加、布吉納法索與我斷交後，台灣今天又出現第3個斷交的邦交國，目前台灣的邦交國降到17個。外交部長吳釗燮今天宣布，台灣政府和薩爾瓦多終止雙邊關係，停止所有雙邊合作計畫。

國民黨台北市長參選人丁守中今天在青年政策記者會後表示，兩岸硬碰硬對台灣絕對是不好的，硬碰硬下去，吃虧的還是中華民國，兩岸之間的九二共識、外交休兵是很重要的。

「將來再繼續掉的話我也不意外。」前行政院長、競選總部主任委員張善政今天也在會後指出，我們心裡其實是不想唱衰政府，但是薩爾瓦多斷交他一點都不意外，看看現在蔡政府的作風，不跟我們斷交才奇怪，每次出訪回來就少一個邦交國家，這次才回來一天就又少一個，事實很明顯，蔡政府要好好檢討，兩岸關係不是這樣搞。

立委蔣萬安則表示，立法院從上個會期開始，看到邦交國一個一個掉就很焦急也很心痛，毫無疑問國人無法接受邦交國一個一個斷掉，希望看到蔡政府拿出實際辦法，不是每次都文青式的、口號式的發一個新聞稿，而是檢討外交政策、兩岸政策是否能有效解決困境。