我與薩國斷交 蘇嘉全：台灣價值不建立在中國認可

2018-08-21 11:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對外交部宣布與中美洲友邦薩爾瓦多斷交，立法院長蘇嘉全上午受訪時對此深表遺憾，同時強調，台灣價值並不建立在中國的認可，或大量金錢堆疊出的虛假友誼之上；蘇嘉全說，台灣是一株壓不扁的玫瑰，面對惡劣的環境，也一定會努力盛開。

蘇嘉全上午出席「2018年世界畜犬聯盟警犬訓練冠軍賽台灣代表隊行前授旗典禮」前受訪時指出，台灣作為地球村的一份子，用心全意貢獻所長，無論是與非邦交國或邦交國的各項合作，尤其是對邦交國舉凡協助經貿發展、醫療衛生、農業技術革新等全方面的交流，更是無私付出，廣結善緣。

蘇嘉全說，令人遺憾的是，我國與薩國長年相互提攜，建立福國利民的深厚邦誼，薩國政府卻向台灣無底洞式的索取相關利益，台灣只能拒絕，因為「兩個國家的交往若是變調成為一場利益的競逐，絕對無法長久永續」。

蘇嘉全並批評，破壞台灣與邦交國關係的背後主謀，就是長年來強勢以各種手段打壓我外交空間的中國，包括以政治力要求國際民航航空公司改我國名，到打壓台資企業，更以金錢攻勢拔我邦交國，種種作為都是意圖打擊我國際人格的存在，對此台灣絕對不會妥協，更不會因此屈服。

蘇嘉全同時也呼籲國人，不要對中國一連串的外交打壓而感到挫折，台灣會堅強走出自己的自由之路。