台中淹大水林佳龍忙送水果？ 中市府：張冠李戴、烏龍爆料

台中市政府新聞局長卓冠廷指責國民黨烏龍爆料、張冠李戴。（記者張菁雅攝）

2018-08-21 11:44

〔記者張菁雅／台中報導〕針對國民黨中央黨今日指控「台中淹大水，市長林佳龍忙送水果和成立後援會」，台中市政府卓冠廷表示，相關指控是張冠李戴、烏龍爆料，市府歷年均在中秋節前致贈台中農特產，今年秋節時間較晚而接近選舉，因此提早寄出，且不分黨籍的台中市議員與立委都會收到。

國民黨中央黨部上午舉行記者會指出，台中市豐原區前天淹大水時，林佳龍卻在成立後援會，且藉著花博之名大送水蜜桃禮盒，形同行賄，請林佳龍團隊說清楚講明白。

對此，卓冠廷表示，台中市19日降下豪雨，導致豐原14戶民宅淹水，林市長第一時間就指示水利局長周廷彰儘速處理，並挨家挨戶發放慰問金，以及協助民眾清理家園；淹水原因經查是廠商未依規定標準作業流程開啟排洪閘門，水利局也已立即派員協助民眾清理家園，民眾若有損失，將由市府向廠商索賠，廠商也承諾會給予賠償。

卓冠廷也說，國民黨指控「送水果」一事更是張冠李戴，從前市長胡志強執政開始，市府歷年均會在春節、秋節前致贈台中農特產，藉此行銷台中，市長林佳龍上任後也延續慣例，選擇台中當季盛產的農特產作為年節贈禮，達到推廣台中物產的目的。

卓冠廷說，考慮今年中秋節較晚且接近選舉，為避免爭議，因此市府提早於8月初開始寄送梨山水蜜桃及東勢水梨，均已於寄送完畢，且不分黨籍的台中市議員、立委均有收到，請立委盧秀燕的發言人蔣豐懋問一下黨籍立委與議員，即可瞭解實情，也盼盧委員能一起行銷台中農產，不要在「酸雨」風波傷害梨山聲譽後，二度消費無辜的梨山農民。