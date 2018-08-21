中國再斷我邦交國 柯P：外交講實力要自立自強

2018-08-21 11:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國再出手斷我邦交國，傳中國提供鉅資予我中美洲友邦薩爾瓦多，投資「蚊子港」、軍售、選舉經費；外交部長吳釗燮今天宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交。台北市長柯文哲今早受訪被問及會不會認為中國很故意，總統蔡英文才剛結束「同慶之旅」，他直言「預料中事」，短期內態勢應該還是中美對抗，北京政府要調整戰略，兩岸關係要放在這架構下思考。

柯文哲今早市政會議後在市長室外受訪，針對薩爾瓦多與台斷交。他表示，台灣外交一向很困難，要自立自強，外交一向是實力原則，沒有人把整個國家寄託在別人的善意上，自己該準備的還是要準備。

由於總統蔡英文才剛回國，媒體問柯會不會覺得中國很故意？柯說，預料中的事啊，我看現在美中的局面是這樣，美國壓迫中國、中國修理台灣，大概短期內態勢會是這樣，這也是北京政府自己要去調整戰略，兩岸關係還是要放在中美對抗的大架構下去思考。

所以兩岸一家親會成為整體最大公約數？柯深吸一口氣後說，這就還是那句話，惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大，要有點智慧。

媒體又問，認為中國有這樣的智慧嗎？柯坦言這也是個問題，但他覺得是應該是狗搖尾巴，怎麼會常常搞到尾巴搖狗（意指本末倒置），所以說不可以放任民族主義過度高漲。

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