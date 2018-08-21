見柯P不斷拉攏「友柯派」姚文智：還看不出機關算盡嗎？

談到柯文哲不斷拉攏「友柯派」，姚文智今天說，「我不知道不斷合縱連橫，大家還看不出他機關算盡嗎？」（記者周彥妤攝）

2018-08-21 11:34

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲近來不斷拉攏「友柯派」，壯大選舉聲勢，日前接連替時代力量議員參選人站台，昨又與宋楚瑜同台造勢。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，或許自己是比較「老派」的政治人物，堅守從政的價值信念一輩子，「我不知道不斷合縱連橫，大家還看不出他機關算盡嗎？」

姚文智今天上午偕同黨籍議員張茂楠、洪健益、許淑華及許家蓓，前往南京公寓市場拜票。姚會前接受媒體聯訪，談到柯文哲不斷拉攏「友柯議員」或時代力量，外界指反而會讓選民無所適從，不知道到底要挺誰，柯家軍反而因此瓦解？姚文智回應，大家都無所適從，自己也無從評論，台灣政治發展成這樣，價值信念在哪裡？或許我們比較「老派」，所謂「老派」就是我們從政一輩子的信仰，堅定不移，不會因政治氣氛變化而搖擺，一切按照理念執行，若無法有信仰價值供選民檢驗，「我不知道不斷合縱連橫，大家還看不出他機關算盡嗎？」

至於有記者問，對於有聲音建議辭立委，展現破釜沈舟的決心，如何看待？若選輸就會按照承諾退出政壇？姚文智說，這個已經回答過，不需要再回答；隨後其他記者詢問其他新聞議題，姚答覆完再回頭說，自己言出必行，不需要再問了。