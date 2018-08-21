台灣「天雷」女砲兵成軍 演訓首發自評100分！（圖輯）

台灣第一個純女砲兵班。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-21 11:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍年度「聯合反登陸作戰操演」，今早在屏東縣枋山鄉楓港射撃場進行，今年除原有「天雷操演」的M110A2八吋自走砲及155榴砲等36門火砲參與演練，陸航及海軍光六飛彈快艇及民間無人機都首次參與，而最引人注目的，則是台灣首個全女性組成的砲兵班，順利完成演訓後，砲長洪珮瑜開心為班兵打出「100分」的好成績。

這組全女性的砲兵班，演訓過程中安排在第25砲位，全副武裝加上熟練操作，整個演訓過程如未細看，都難以發現有全女性組成的陣容參與演習，精實程度比起男性士官兵毫不遜色。

服役四年、參與過五次演訓的洪珮瑜，今年首次帶領台灣首個M110A2女砲兵班，她坦承重達98公斤的砲彈，在搬運過程中，確實對女性是個難題，為了參加演習私下作足默契及體力鍛鍊，也通過女性專屬的「6發人工裝填測考」，因為「我們就是不想輸給男人！」

洪珮瑜說，女性砲班因先天體能條件因素，依原規定的9人建制，比男性減編的8人砲班多一人，但所有測考及訓練過程的強度一致，其中5名首次參與演訓的女兵，默契表現也令人激賞，今天不輸男性砲班的表現絕對100分。

不少女砲兵家人，昨天都到場欣賞女兒的精采表現，開心在砲陣地前合影留念，洪珮瑜的母親更是激動擁抱女兒，剛服役一年的伊迪思也驕傲與母親合影；一家四人都投身軍旅的上兵吳冠慧，則認為加入國軍後，更加獨立、成熟，家中經濟也得到改善，成為台灣第一個女砲班成員，更是驕傲的一刻。

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台灣第一個純女砲兵班。（記者蔡宗憲攝）

「聯合反登陸作戰操演」，在屏東縣枋山鄉楓港射撃場進行。（記者蔡宗憲攝）

女砲班位在25炮位。（記者蔡宗憲攝）

操演火炮震撼。（記者蔡宗憲攝）

操演火砲震撼。（記者蔡宗憲攝）

女砲班位在25炮位，過程精實。（記者蔡宗憲攝）

台灣第一個純女砲兵班。（記者蔡宗憲攝）

家人感動擁抱女兵。（記者蔡宗憲攝）

台灣第一個純女砲兵班。（記者蔡宗憲攝）