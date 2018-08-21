宋讚柯「兩岸一家親」 姚文智：他們找到通關密語沾沾自喜

對於宋楚瑜讚許柯文哲「兩岸一家親」主張，姚文智說，他們找到通關密語而沾沾自喜。（記者周彥妤攝）

2018-08-21 11:10

〔記者周彥妤／台北報導〕6位親民黨、無黨籍台北市議員共組「台北監督連線」，昨邀請親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲同台造勢，宋更稱讚柯敢講「兩岸一家親」就是務實，還稱「柯宋」合體就像法國「可頌」麵包，又好吃又有意義。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，感覺兩人找到通關密語，沾沾自喜，又感覺柯近來受中國央視大力吹捧，喜悅之情溢於言表。

姚文智今天上午偕同黨籍議員張茂楠、洪健益、許淑華及許家蓓，前往南京公寓市場拜票。姚會前接受媒體聯訪，談到柯宋昨同台，宋更大力肯定柯的兩岸一家親主張，姚說，感覺他們好像一方面找到通關密語，沾沾自喜，一方面好像柯近來受中國央視大力吹捧，看他喜悅之情溢於言表，但自己擔心的是，「如果台灣一杯咖啡，或一片可頌，都會被中國用不同壓力打壓，那大家還高興得起來，還『可頌』得起來嗎？」

至於外界解讀柯宋同台，是有意角逐2020總統？姚文智先說，「這樣會不會太對不起宋主席了？」媒體追問原由，姚說，「你們把柯放前面，宋主席有答應當副手嗎？」他再強調，「如果台灣喝一杯咖啡，或吃一片『可頌』，都需要通關密語、都需要忍受中國霸凌，大家應該要深思這個問題，否則談誰配誰有何意義？」