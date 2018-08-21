小英一回國就斷交 吳釗燮：針對性非常強

蔡總統甫結束「同慶之旅」返台，隔天我就與薩爾瓦多斷交。外交部長吳釗燮今天表示，「針對性非常強」。（記者呂伊萱攝）

2018-08-21 11:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統甫結束「同慶之旅」返台，隔天我就與薩爾瓦多斷交。外交部長吳釗燮今天表示，根據我掌握情報，先前就已經了解到薩國與中國將在8月中旬進行建交談判，「針對性非常強」。

蔡總統出訪「同慶之旅」，訪問友邦巴拉圭與貝里斯，過境美國洛杉磯與休士頓時，首次全程公開行程，首訪美聯邦機構下轄的NASA太空中心，第一次以我國元首身分參訪我駐外機構僑教中心，也在雷根圖書館前發表公開講話，過境形同「準出訪」。

然而就在蔡總統專機抵台後隔天一早，我就與薩爾瓦多斷交。外交部長吳釗燮今天上午召開記者會說明指出，薩爾瓦多自去年開始向我提出位於薩爾瓦多東部濱太平洋馮賽卡灣（Fonseca）的聯合港建設開發案。同時根據我外交情報，薩爾瓦多去年就已前往中國協商建交事宜。

吳釗燮說，期間我曾派出外交部次長特使到薩爾瓦多訪問，他本人上個月也親訪薩爾瓦多，當時薩國高層並無透露跡象，並與我討論雙邊合作計畫，但我已掌握到訊息。此次出訪期間，吳釗燮也與薩爾瓦多外交次長會晤。

吳釗燮說，我稍早掌握，薩爾瓦多與中國可能在8月中旬建立關係，我方在做了這麼多努力，今天上午7時左右確定「已經沒有希望」，無法挽回之下，和總統報告、做出最好安排。

吳釗燮說，中國在8月中旬時間點進行此事，正是我總統出訪之時，更選在蔡總統回國隔天規劃建交，「這種針對性非常強」，因此掌握訊息之後決定宣布斷交。

我宣布斷交後，薩爾瓦多總統也隨後宣布與中國建交。