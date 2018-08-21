宣傳市民卡 台南市府員工「翻白眼」爆紅

市民卡宣傳短片模仿網路片，由南市交通局員工客串臨演，姿勢及表情很到位。（擷自臉書）

2018-08-21 11:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局1支宣傳市民卡「9元搭到飽」短片，模仿網路廣告劇情，演員手勢與表情很到位，PO在「台南巴士通」及南市代理市長李孟諺臉書，意外吸引網友目光及各種評價，觀看次數超過4千次罕見紀錄，成了另類宣傳，甚至有網友看得入迷點名「那位瞪眼的女人是誰啊！」

原來短片與臨時演員都是市府員工「自導自演」的零出資宣傳，尤其是扮演「路人Ａ」翻白眼的潘盈樺，表情搶眼、製造強效，令網友們看了直呼「都翻到後腦勺了」！

「台南巴士通」臉書小編透露，當天原本只預計拍攝市民卡靜態宣傳照片，在電動巴士上拍攝上下車要刷卡的畫面拍到一半時，突然想起之前曾在網路上看過類似影片，覺得滿有趣，於是請男主角將市民卡拿在手上，並請同事演出翻白眼的不耐煩表情，演員皆為市府員工，希望能提高民眾觀賞時的趣味性，連帶提高市民卡訊息在網路上的曝光率。

陳姓小編說，訊息曝光後，民眾反映不錯，除了提高市民卡曝光率外，也希望大家多多利用市民卡搭公車，省錢又驚喜，「祝福大家都能在大台南公車上，遇見生命中的另一半」。

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