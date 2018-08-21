升格後每年多500億預算？ 鄭文燦：吳敦義說的話能信？

民進黨議員張肇良（右）質詢時的引言，被鄭文燦駁斥。（記者陳昀翻攝）

2018-08-21 10:52

［記者陳昀／桃園報導］民進黨桃園市議員張肇良今天在市議會質詢各局處執行率，提到「桃園升格預算增加600多億元」，市長鄭文燦立刻駁斥：「你引述的是國民黨主席吳敦義的資訊！他說的話沒什麼能信的！」鄭強調，升格後中央補助、預算分別增加40億、20億，根本沒有所謂600多億元。

吳敦義5月接受媒體採訪時，曾說桃園升格後市庫每年增加500億元預算，國民黨桃園市長參選人陳學聖昨天上電視節目時也說，桃園升格後一年增加600多億元預算、4年增加2400億元，今天民進黨議員質詢時拿來當引言，鄭文燦也抓緊機會澄清。

「我就趁此機會好好講！」鄭文燦說，前桃園縣府（含12區公所）2014年預算為869.87億元，升格後的2015年是917.81億元，僅增加47.94億元，今年預算1100億元，平均每年也只多57.67億元；中央的統籌分配稅款、一般補助款方面，升格只增加26.1億元，至今每年平均增加7.52億元。

他說，怎麼算都沒有600億元，這些謠言不該繼續流傳，解釋完後，張肇良回應：「其實我只是想問預算執行率」。