台薩斷交後 薩爾瓦多、中國宣布建交

台灣與中南美洲友邦薩爾瓦多今天斷交，薩國改與中國建交。（路透）

2018-08-21 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在中南美洲友邦薩爾瓦多，因中國金援選舉經費、軍售與興建蚊子港，計畫與中國建交。外交部長吳釗燮今天上午親上火線，宣布與薩國斷交。稍早中國外交部表示正式與薩國建交。

中國外交部長王毅21日與薩爾瓦多外交部長卡斯塔內達，已在北京進行會談，雙方也簽署《中華人民共和國和薩爾瓦多共和國關於建立外交關係的聯合公報》。內容主要提到，薩國承認世界上僅一個中國、台灣是中國領土不可分割，以及基於互相尊重、互不干涉內政與平等互利、和平共處原則，發展友好關係。

吳釗燮今除表示台薩外交關係解除，同時停止雙邊合作計畫、撤離大使館與技術團。吳釗燮也說，去年以降薩國要求我方提供金援聯合港開發案、替執政黨挹注選舉經費，拉抬落後民調等，但我方人員認為該案不切實際、恐讓兩國政府承擔高度債務風險，以及違背民主原則為由拒絕。

吳釗燮指出，先前也有掌握薩國與中國協商建交一事，自己與外交部次長劉德立都曾親訪該國，並與其外交部次長會晤，可惜即便做了許多努力仍無法挽回態勢，向全國人民表達歉意。至於是否要負政治責任，吳釗燮強調自己絕對不會規避，但責任歸屬會再與長官進行必要討論。

我方與薩爾瓦多斷交後，邦交國數量降至17個，亞太地區包括吉里巴斯、諾魯共和國、索羅門群島、馬紹爾群島、帛琉共和國與吐瓦魯國；非洲地區有史瓦帝尼；歐洲地區有教廷；拉丁美洲及加勒比海地區，則包括貝里斯、海地、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭與聖露西亞。