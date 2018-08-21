薩爾瓦多轉向中國 我首次主動宣布斷交

吳釗燮說，與中國進行金錢競逐、甚至違法政治獻金，都是「不負責任的做法」，我政府不願意進行。（記者呂伊萱攝）

2018-08-21 10:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕我原中美洲友邦薩爾瓦多，因中國提供鉅資興建「蚊子港」、軍售、選舉經費，計畫與中國建交。外交部長吳釗燮今召開記者會對外說明，很遺憾在總統出訪回國之際宣布，我與薩爾瓦多中止雙邊關係。是蔡政府首次主動宣布與友邦斷交。

薩爾瓦多1941年與中華民國建交，我掌握其與中國計畫建交，主動宣布與薩國斷交，是蔡政府上任後，繼聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索後，第5個斷交的友邦。

吳釗燮今天與外交部次長劉德立、外交部發言人李憲章一同召開記者會。吳釗燮說，很遺憾在總統出訪回國之際，宣布這個消息。吳釗燮說，確認所有外交途徑無效之後，在此宣布台灣政府和薩爾瓦多終止雙邊關係，停止所有雙邊合作計畫。

吳釗燮說，薩爾瓦多自去年以來，不斷向我要求資金，內容包括東邊聯合港開發案，而我政府派遣專業工程團隊評估後，認為是不合適的開發案，也可能導致我國和薩國政府陷入高度債務風險。吳釗燮強調，身為負責任政府，我方與許多理念相近國家一樣無法答應開發這個「不切實際的開發案」。

另外，由於薩爾瓦多正值總統選舉期間，明年二月將選出新政府，吳釗燮直言，薩國執政黨在民調大幅落後的狀況下，希望我方挹注其選舉經費。但我政府認為此要求違背民主原則，因此也無法答應。吳釗燮說，只要能協助增加兩國福祉的計畫，我國都願意考慮，但與中國進行金錢競逐、甚至違法政治獻金，都是「不負責任的做法」，我政府不願意進行。

而我政府自去年六月開始，掌握薩國與中國協商建交訊息，因此吳釗燮與劉德立都曾親訪薩爾瓦多，出訪期間也與薩國外交部次長會晤，但這麼多努力仍無法挽回，於今天上午7點左右確定這樣的結果，向全國民眾表達深刻歉意。

吳釗燮說，我外交一再被打壓，呼籲全國人民團結一致，他也批評中國蠻橫作為對兩岸關係是負面影響，也不是負責任國家該有的舉動。吳釗燮強調，中國行為引起國際關注，理念相近國家都在討論中國給開發中國家帶來的債務風險，相信未來這樣的問題也會發生在薩國。

吳釗燮說，中國對台灣的打壓從來沒有停止，因我們是民主自由國家，是專制政權無法容忍的事實，「台灣向前走！」

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