與馬英九同台、搶深藍票 侯友宜：他家是國家的顏色

2018-08-21 10:31

〔記者林良昇／台北報導〕新北市長參選人侯友宜今早參加中華戰略協會舉辦的「紀念823台海戰役戰勝60周年」紀錄影片、專輯發表暨學術研討會，被視為爭取深藍選票，擺脫綠營色彩，侯向現場的退將、退伍軍人喊話，稱他們都有一樣的價值，都是「國家的顏色」。

侯友宜今早出席活動，與前總統馬英九同台，甚至還在馬致詞前就先上台致詞，他向在場的退將、退伍軍人喊話，他強調，他們都是軍警校出來的，流著血液都是同樣的價值跟訓練，軍警校教他們3件事，「國家、正義、榮譽」。

侯友宜說，他的警察生涯雖然比不上八二三炮戰，但每天面對的都是十大要犯，他帶警察兄弟沒日沒夜、槍林彈雨，好幾次他的警察兄弟倒在面前，有的陣亡、受傷，30年歲月，永遠不害怕，追求的價值，就是國旗覆蓋，走的光榮、走的有榮耀。

侯友宜表示，多年來他一直在第一線打仗，身為國家一份子，當國家有事一定要站出來，他出來選舉不是誰勸他﹔侯還提到，他到菜市場去，要跟菜市場的阿伯握手，阿伯說手油膩膩，不好意思握，但侯說，油膩膩的手就很像他爸爸的手，因為他是菜市場長大的孩子。

侯友宜強調，他是南部的小孩，有人問他家是什麼顏色，「我家只有一個顏色」，就是國家顏色，好好做事，犧牲奉獻，為國家盡心力，讓國家越來越好。

侯友宜隨後受訪，對於參加紀念八二三活動是否搶攻深藍選票，侯表示，他跟軍人有共同的目標跟願景，血液上都留著國家、正義、榮譽，目標只要是一致，能夠守護國家安全，保護市民這是不變的志業。

對於辯論會相關議題，侯友宜說，他說話比較「憨慢」，但做事誠懇實在，並認為蘇在蓋深澳燃煤電廠的議題上態度一直閃避，包含軌道建設、都市更新等議題，也要講清楚，對市民報告最重要。