中和福朋喜來登因「中國台灣」解約萬豪 俄國專家解析關鍵...

俄羅斯專家指，對於「一個中國」政策上的立場，將越來越影響跨國集團的商業利益。（資料照）

2018-08-21 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前由於台北中和福朋喜來登飯店與合作的「萬豪酒店集團」SPG訂房網站，被冠名「中國台灣」，喜來登酒店隨即宣布終止和萬豪國際集團的合作，以表示抗議。有中國問題專家表示，對於「一個中國」政策上的立場，將越來越影響跨國集團的商業利益。

由於萬豪國際集團先前在中文官方網站和宣傳冊中將台灣的連鎖品牌酒店改為「中國台灣」，引發中和福朋喜來登飯店嚴正抗議，不但宣布解除合作許可協議，還將更改酒店名字，並拒絕任何SPG訂房系統的新預約。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，中國問題專家科羅斯季科夫受訪時表示，北京不止一次因萬豪國際把台灣、西藏和香港標注為獨立國家而對其提出批評，在中國政府封閉萬豪官方網站一星期後，網站發言人就公開道歉並在自己網站上使用「中國台灣」。

科羅斯季科夫指出，許多外國企業，像Gap、Zara、TripAdvisor、Mercedes-Benz等，都因為錯誤標注台灣、西藏或香港而受到來自北京的壓力。中國政府迅速阻止政府或非政府組織質疑台灣、西藏或香港地位的任何行為，並要求所有國際航空公司、酒店和其他外國公司必須正確標注中國所有領土單位的名稱。他認為，在川普對中國的經貿領域持續施壓、又經常打台灣牌的情況下，中國會更加重視這個問題。