中美洲友邦薩爾瓦多與我斷交 上月已有跡可循...

今年7月外交部長吳釗燮訪問薩爾瓦多，晉見薩國總統桑契斯。（圖由外交部提供）

2018-08-21 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲邦交國薩爾瓦多與我斷交，令我國邦交國僅剩17個，上月就有跡可循，除了中國積極表達投資該國意願外，世界貿易組織（WTO）在7月11日開會時，薩國在會上竟肯定中國的的貿易政策，引起多國議論，友好國家也私下向台示警。

綜合媒體報導，上月WTO在針對中國的審議會中，多國質疑中國「2025中國製造」計畫貿易政策的影響，以及部分法規「扭曲」市場經濟，不過我國友邦薩爾瓦多在檢討會中竟公開肯定中國的貿易政策，引起不少代表議論，質疑中國是否已與友邦薩爾瓦展開接觸，甚至有拉攏的具體動作，與會的友台國家會後立刻向我國涉外官員示警。

另外中國也積極爭取該國東部聯合港（Port of La Union）的經營特許權，有意對中美洲暨加勒比海地區進軍，美國駐薩爾瓦多大使曼斯（Jean Manes）日前表達憂慮之意，認為中國企圖對中美洲暨加勒比海地區地緣政治造成衝擊，中國甚至主動對薩國提出軍售的意願。

儘管外交部長吳釗燮上月就赴薩爾瓦多訪問穩固邦交，但薩國仍是繼5月多明尼加與布吉納法索相繼與我斷交後的邦交國，目前我國邦交國已降到17個。