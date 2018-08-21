懷念信介仙 阿扁：他是民進黨的老大

2018-08-21 08:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕8月20日是民進黨前主席黃信介90歲冥誕，新勇哥物語轉述阿扁懷念信介仙的心情，直言信介仙若還健在，看阿扁今天處境，一定會來看他，信介仙不會跟他切割，因為信介仙相信他，因為信介仙是民進黨的老大。

勇哥物語提及，8月20日是台灣民主之父、民進黨前主席黃信介90歲冥誕，民進黨與美麗島五人小組將於8月24日下午，在圓山飯店舉行「向黃信介先生致敬，紀念黃信介90誕辰音樂會」。

當年美麗島五人小組成員施明德、許信良、林義雄、張俊宏、姚嘉文，除了這5人都將與會，媒體關注焦點在蔡總統可望與施明德同台？！

勇弟表示，曾讀過阿扁第二本獄中書「關不住的聲音、阿扁坐監ㄟ五十張批」，其中第20封信（103～107頁），是阿扁在2009.1.12寫給在天上的信介仙。

阿扁在書中形容信介仙擔任立委期間，是萬年國會一朵奇葩，難得一見的偉大異議者，一篇對蔣經國行政院長的質詢，震驚政壇，轟動全國，

勇弟指出，最觸動心底的是函末那一段，阿扁回想在台北市長連任失利後，信介仙連續3天跟他在車內，冒著大雨、頂著寒風，陪阿扁掃街謝票﹔信介仙在阿扁最落寞時候、選擇陪他，給阿扁適時溫暖，如同做父親的給剛落榜的孩子慰藉﹔阿扁確信，如果信介仙還健在，看他今天的處境，一定會來看他，不會跟阿扁切割，因為信介仙相信阿扁，因為信介仙是老大，民進黨的老大，反對運動的老大，永遠的老大。