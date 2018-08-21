結束同慶之旅 蔡英文：打壓只會讓我們更堅定更團結

蔡英文總統結束「同慶之旅」出訪行程，20日晚間搭乘專機返抵桃園機場，外交部人員獻花歡迎總統返國。（記者朱沛雄攝）

2018-08-21 00:00

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕蔡英文總統結束9天8夜的「同慶之旅」出訪行程，今夜搭乘專機返抵桃園機場，她下機後在機場簡短說明出訪成果時表示：「走出去的路上即使受到打壓，我們也用實際的行動去告訴國際社會，台灣不會因為壓力而屈服，打壓只會讓我們更堅定、更團結，讓我們走出去的決心堅定。」

蔡英文總統搭乘的專機提早在晚間11時降落桃園機場，下飛機時外交部人員送上鮮花，歡迎總統返國。總統接過鮮花後隨即簡短說明出訪成果。

蔡英文表示，過去9天來，過境美國、橫越南北半球，訪問了巴拉圭以及貝里斯兩個友邦，這趟訪問算是順利完成，除了向友邦還有關切台灣的好朋友、還有海外打拚的僑胞、各地的外交夥伴當面表達感謝之意外，也與巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）討論台巴雙邊未來的發展。

她提到，在貝里斯訪問時，和總督楊可為（Colville Young）以及總理巴洛（Dean Oliver Barrow）會談，進一步深化兩國邦誼，「在出訪的過程中我也代表國家，和其他邦交國、非邦交國的元首及各國代表當面交流，展現台灣對自由、民主價值的堅持，以及進一步與國際社會交往的決心」。

總統說：「走出去的路上即使受到打壓，我們也用實際的行動去告訴國際社會，台灣不會因為壓力而屈服，打壓只會讓我們更堅定、更團結，讓我們走出去的決心堅定。」

總統也感謝留守在台灣努力的執政團隊，尤其是國軍弟兄姐妹們，對國家安全全天候的守護。

專機降落後，總統府發言人黃重諺也在臉書上簡短留下「43235公里，謝謝大家」，意指這趟9天8夜「同慶之旅」出訪飛越大半個地球，總航程達4萬多公里，奔波終於畫下完美句點。