巧合？ 柯文哲出席餐會 竟播放小英進場樂

台北市長柯文哲20日晚間出席葫蘆寺普渡平安餐，並逐桌與民眾握手致意；有人發現他進場時現場播放的是蔡英文2016年大選的進場音樂。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-20 23:15

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選戰倒數不到百日，國民黨台北市長參選人丁守中、民進黨台北市長參選人姚文智、爭取連任的台北市長柯文哲，今晚輪番接連現身士林葫蘆寺普渡平安餐會，力求民眾支持，但彼此巧妙避開，就連敬酒路線也轉彎，三方人馬王不見王。有趣的是，有民眾發現，最後到場的柯文哲，主辦單位播放的竟是「2016蔡英文主席進場樂-ViVa Taiwan」。

丁守中、姚文智今晚接連現身，特別是姚在國策顧問黃承國、立法委員蘇治芬、北市黨部主委陳正德等人陪同下，一幫人高喊「姚文智凍蒜」口號霸氣入場，叫陣意味濃厚；不過，最後一刻才現身的柯文哲，有別於姚文智團隊呼口號拚氣勢，主辦單位直接播放「2016蔡英文主席進場樂-ViVa Taiwan」，形成有趣對比。

主辦單位：「哇母災！蝦咪郎播的？」

對於柯文哲進場，播放為何播放蔡英文進場音樂？葫蘆寺董事長郭江源受訪時回應：「那ㄟ安內，哇母災，蝦咪郎播的？（台語）」一旁工作人員趕緊解釋，可能是舞台上出狀況。

此外，丁守中受訪時提到，柯市府擬將葫蘆寺旁的500坪空地改建成14層高的警察大樓，讓地方深感壓力和顧慮安全問題，他未來將朝改成公園綠地和地下停車場，讓居民住得更安全。

郭江源也說，柯文哲在選前曾承諾寺方絕不開發空地，如今卻要興建，但葫蘆里內7、8間廟均無活動中心、綠地或停車場，巷弄狹小若發生火災不堪設想，會支持照顧里民的參選人。

不過柯文哲步入現場之際，媒體上前追問此事，對此並無回應。

國民黨台北市長參選人丁守中，20日晚間在前總統馬英九陪同下，參加葫蘆寺普渡平安餐並尋求支持。（記者叢昌瑾攝）