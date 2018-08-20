兩岸角力挖僑生 泰緬華校傾心繁體字「中華文化之美」

行政院長賴清德20日出席「2018年新南向國家華校校長會議」開幕典禮，參觀台灣高中學校建教僑生專班作品。（記者黃耀徵攝）

2018-08-20 20:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣在東南亞地區長期推動華文教育，近年面臨中國「挖學生」的嚴峻挑戰，儘管如此，我華文教育蘊含繁體字文化，對海外華人仍深具吸引力。上百名各國華校校長與管理者本周訪台出席會議，泰緬校長今受訪時不約而同提到，繁體字是「中華文化的美」，他們至今堅持使用台灣教材，正是「非常肯定的支持」。

中國近年積極發展僑務工作，官員曾直言，僑務工作正面臨中國挾豐沛資源「挖僑生」的嚴峻挑戰。緬甸臘戌聖光中學副校長李明昌近日來台參加首屆「新南向國家華校校長會議」，今天受訪時說，這幾年兩岸的確對海外僑教投入很大資源，但他強調，中華民國在過去50年裡一直關心僑教，他們仍然對中華民國僑委會推動僑務政策抱有深厚的感情，至今也堅持使用台灣教材、以繁體字教學，「我想這是非常肯定的支持」。

泰國清邁孟安聖心中學校長、清萊華校教師公會會長王紹章則說，台灣教育環境對泰國僑生相當具有吸引力，尤其泰北華人幾乎都是孤軍二代，因此不論是技職體系的三加四專案，或是大學升學，都希望到台灣留學，在台灣推動新南向政策後，來台升學的比例更有顯著提升。

王紹章並說，他認為最重要的是「台灣一直推廣正體字」，他認為這是中華文化的美，「我們68所華校都採用台灣教材」。他也補充說，且台灣人民較善良、品德較好，都是泰國華僑子弟選擇來台求學的原因。

李明昌與王紹章也對台灣政府推動新南向政策相當有感，李明昌舉例說，以緬甸僑生赴台升學比例來說，今年技職專班與海青斑人數就「翻了兩倍」，大專院校考生也增加不少，他認為是非常明顯的增長。他也提到政府在教育簽證上給予便利，讓緬甸孩子更便利來台留學。聖光中學而言，畢業大概70％會留在本地直接就業，20％到25％會出國升學，而大部份孩子就是選擇到台灣來。

來自緬甸、正在中山工商電子科就讀的楊曉潔，今天則將結合電路板的自製發光賀卡贈與行政院長賴清德，賴清德也勉勵她努力學習。楊曉潔說，她剛開始覺得電子科很困難，瞭解之後認為對前途很有幫助，目前規劃在台繼續就讀大學，未來則想回到故鄉辦學，將所學教導給當地小朋友。