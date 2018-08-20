鞋業後援會成立 呼籲業界支持黃偉哲

鞋業成立黃偉哲後援會，力挺黃偉哲。（黃偉哲辦公室提供）

2018-08-20 21:47

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲鞋業後援會今天（20」成立，業者期盼能鞋業會館的建構與落成，以增進國際行銷能見度兼顧發展在地觀光。

鞋業後援會在安南區議員郭清華服務處成立，由皮革公會現任理事長陳漢倫與前任理事長魏恆忠、皮鞋工會理事長林慶文，鞋業祖師會主委吳信良、鞋業產銷的前輩陳勳男董事長及多位理、監事及委員等組成，聯合多方成員成立，呼籲業界一同支持黃偉哲。

會長陳漢倫說，台南市在縣市合併前即是台灣製鞋業的產銷重鎮，面對國際競爭的壓力，業界無不力求創新，以迎戰艱鉅的環境。然而，業界最為期盼依然是政府能作產業最強大的奧援，增建硬體設施，成立鞋業會館供為國內外展覽使用，可作為在地觀光工廠介紹台南鞋業發展史，讓休閒與教育結合在一起，使產業文化真正紮根。更希望業者國際參展能獲得政府的協助，減輕業界行銷的費用負擔。

黃偉哲表示，他身為台南市長候選人，對城市產業聚落的進化與發展亦有其願景，鞋業會館的設立符合業界的殷殷期盼與產官界的共識，未來無論是會館的建置計畫或獎勵方法的推行，他都會審慎思考如何具體落實產業的進化發展，創造更多的經濟產值。