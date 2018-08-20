「反共義士」孫天勤生前自白：父親冤死讓他決定叛逃

反共義士孫天勤當年駕著中共戰機降落南韓，而後來台，震驚國際。（中央社）

2018-08-20 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕著名的反共義士孫天勤在1983年8月7日這天，駕著中共戰機降落在南韓仁川K16空軍基地，叛逃至台灣，轟動國際。但是孫天勤本人在共產黨內資歷深厚且極受重用，為何要背叛共產黨？據說，他生前曾口述，父親冤死是這戲劇化轉折的關鍵，讓他看透了在極權體制下的殘酷事實。

孫天勤後來從台灣移居加拿大溫哥華，認識了香港女作家石貝，曾將自己這一生的軍旅經歷口述給她，當中就提到之所以會叛離中共是跟其父親冤死有關，這一件事情讓孫天勤醒悟自己是活在一個多麼殘酷可怕的政權之下。

石貝的好友、作家蔡咏梅轉述，父親冤死的衝擊對孫天勤而言，就跟大多數走過文革的中國人面對「九一三事件（林彪事件）」是一樣的。

石貝的著作《孫天勤自白—沖天一飛為自由》一書是根據孫天勤本人口述，石貝將這些充滿戲劇化的經歷轉化成文字記錄下來。當年孫天勤藉著試飛的名義，駕駛殲7戰鬥機從海上飛過北緯38度線，進入南韓領空，期間竟意外地未遭到韓國空軍攔截，成功降落到仁川K16空軍基地，輾轉到台灣「投奔自由」，因此被台灣譽為「反共義士」。後來孫天勤自中華民國空軍退役後，移居到溫哥華。

據轉述，孫天勤會背叛中共，其實就是看清了共產黨這極權體制，中國人民活在這種淫威之下備受恐懼，尤其毛澤東掌權時，除了毛澤東以外，沒有人有自由可言，就算是體制中重要骨幹，也難保哪天忽然一個莫須有罪名就將你打入地獄，而孫天勤本人就是最血淋淋的例子。

中共掌政以後，孫天勤的父親原本被歸類為中農，不屬於反動階級，因為這樣孫天勤進入空軍、獲得重用。但是之後毛澤東發起文化大革命，孫父因為讀過兩年私塾，能識字，竟被誣陷曾加入國民黨，是「殘渣餘孽」，遭嚴厲批鬥，孫父因此自殺。

孫天勤得知父親含冤而死自是十分悲痛，後來父親又被說成是畏罪自殺，讓他打擊甚大。當然，父親被誣陷為國民黨餘孽，孫天勤也受到牽連，遭下放且被下令禁飛，其妻子還責怪孫天勤不與父親關係斷乾淨。一連串發生的事如同當頭棒喝，孫天勤忽然醒悟這個政權的可怕之處。

書中提到，其實孫天勤在加入共產黨時早就看遍這些黑暗面，但是他卻對此感到麻木，依舊忠心為黨。因為極權體制下，即使見到這麼多殘酷的事，但上面的人對你無盡的洗腦，以及對所為之事一再合理化，底下的人也開始失去思考與懷疑的能力。但是就像1971年發生的「九一三事件」，中共聲稱林彪帶著親眷搭機出逃，卻墜毀於蒙古溫都爾汗沙漠中，還將其定為「林彪投敵叛國，自取滅亡」，但是諸多可疑的點讓不少人開始覺悟，懷疑起中共，也因為這件事動搖了人民對中共的看法。對於孫天勤而言，父親冤死，又被說成是畏罪自殺，其衝擊恐怕不亞於林彪事件對於經歷過文革的中國人。

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