為一份名單議會開不成 南市總預算付委又卡關

南市議會恢復大會，進行108年度南市總預算付委等審查，最後又卡關。（記者蔡文居攝）

2018-08-20 18:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午恢復大會，進行108年度南市總預算付委等審查，針對房屋稅調漲，在野黨要求市府提供105年度的南市不動產評價委員會名單未果，無黨籍市議陳朝來要求清點人數，在場人數僅23人，未過27席半數而流會，南市總預算付委審查也因此再度卡關。

會議一開始，包括市議員蔡育輝、盧崑福、王家貞、趙昆原、杜素吟及陳朝來等人表示，房屋稅調漲這麼重大的事情，未經議會審查，只有少數幾位不動產評價委員會委員就能決定，基於議會監督及市民知的權利，要求市府財稅局應提供南市不動產評價委員會名單給市議會。

財稅局代局長沈盈如則表示，不動產評價委員會委員是兼任，為合議制任務編組，並非合議制行政機關，而且評委會並非獨立機關，發文仍以市府為名發文，依資訊公開法第7條的規定，以及法院的判決和解釋令，無法提供，除非委員公開做出會議紀綠要求公開才能公開。

在野黨質疑南市地價評議委員會名單都可公開，為何不動產評價委員會就不行？由於僵持不下，主席、議長賴美惠2度宣佈休息，進行協商。市府仍表達得尊重委員會的意見，若經徵詢委員願意同意公開，就會公開，但不為在野黨接受。最後陳朝來祭出清點人數杯葛，現場人數僅23人出席未過半數而散會。