促轉會聲明斥：國政基金會「曲解法條、混淆視聽」

2018-08-20 17:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨智庫「國家政策研究基金會」抨擊促轉會違法調查，促轉會今日發聲明表示， 該會依「促進轉型正義條例」法定職權，於17日持函前往國政基金會瞭解是否保管政治檔案，面對基金會拒絕配合調查，本會人員始終態度溫和，表明依法瞭解，並告知爾後若有需要，會再請基金會說明，沒有使用任何強制性語詞或動作，請國政基金會勿一再曲解法條、混淆視聽。

促轉會指出，依促轉條例第3條規定，政治檔案意指「由政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件」。

促轉會強調，處理的對象明確限於上述各類「團體或單位」保有的「紀錄或文件」，不會針對「一般人」，希望國政基金會勿曲解法條、混淆視聽。

促轉會指出，促轉條例第3條亦明定，「黨營機構」意指「獨立存在但現由政黨實質控制人事、財物或業務經營之法人、團體或機構」。國政基金會雖為財團法人，但其捐助章程第18條即已清楚指明，該會的基金主要為國民黨捐贈；所在建物所有權人為國民黨；國民黨主席是現任董事長，超過董監事半數皆有黨職，確屬促轉條例所定義的黨營機構。

促轉會表示，該會要求相關政黨通報政治檔案迄今，國民黨不斷地透過媒體表達拒絕配合之意。國政基金會身為黨營機構，本會發函要求調查，同時派員前往，目的在即時確認是否存有政治檔案。

促轉會提及，依促轉條例第14條規定，本會具有行政調查權，本次調查程序合法完備。且本會人員抵達國政基金會大樓後，即出示本會證件並明確表達來意，但未強硬要求進入B1查看，也未動用強制力，無踰越比例原則情事。本會禮貌以對，卻遭國政基金會渲染為「翻箱倒櫃」，本會感到相當遺憾、不解。