豐原區50年未淹水？ 網友打臉盧秀燕陣營

2018-08-20 17:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市豐原區豐原大道部分地區昨日傍晚水淹汪洋，國民黨市長參選人盧秀燕陣營在臉書直批，豐原過去50年未淹水，怒指市長林佳龍「講大話、不建設」。但遭網友反嗆，2013、2014年國民黨執政時，豐原也都淹水，還嘲諷「原來盧那麼低能都是幕僚害的」。

盧秀燕發言人蔣豐懋昨日晚間在臉書上貼文，豐原50年來都沒有淹過水，但昨日最嚴重的地方水淹到大腿位置，許多居民來不及收拾家裡的東西，大水就淹進家裡了，只有盧秀燕跟市議員張瀞分、立委江啟臣服務團隊到場協助災民善後，並幫忙聯絡緊急協助單位來幫忙。

蔣豐懋怒指，內政部長徐國勇、市長林佳龍繼續「講大話、不建設」，原本不會淹水的台中，現在越來越像南高屏了，反問「難道民進黨執政，市民就要等著淹水嗎？」

網友回文立刻反嗆，「盧秀燕不查資料天天被打臉」，隨便GOOGLE就可以發現豐原淹水就一堆，並舉例2013年豐原火車站就曾因一場午後來陣雨淹水，豐原水源路甚至無風無雨就因圾垃阻塞水溝而淹水。

而當時也有報導指出，豐原區因為排水系統年久失修，因此每逢間歇性大雨，南陽路、圓環東路、中山路地下道等處積水嚴重，阻礙人車通行，民眾叫苦連天。2014年豐原地下道也曾因淹水而封閉，網友反問「2014年後換個黨執政，你就覺得過了50年？」

這篇打臉貼文也引起其他網友反酸盧秀燕幕僚貼文不查證，「盧陣營真的很愛打老胡臉....」、「基本上不GOOGLE不是低能就是愛騙」、「原來盧那麼低能都是幕僚害的XDDDDD」、「盧秀燕選舉選得很懶..... 懶得跑懶得查證」。

市府水利局長周廷彰則回應，昨日豐原部分地區淹水，經查是因廠商未依規定標準作業流程開啟排洪閘門，市府昨晚已立即派員協助民眾清理家園，他也挨家挨戶拜訪、發放慰問金，民眾若有損失，將由市府向廠商索賠，廠商也承諾給予賠償，公務員若有疏失，也將移送人評會究責。