聯合反登陸作戰演練 陸海空軍兵力明登場

2018-08-20 16:34

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍第8軍團明天將在屏東地區舉行聯合反登陸操演，並以「第四作戰區」身份納編部分海空軍兵力進行聯合反制演練，軍方官員今天指出，國防部長嚴德發要求國軍各項演訓都應以「實戰化」為主軸，各個作戰區的戰訓都要結合海空軍兵力來執行，才更貼近實戰要求。

台灣本島北中南三個軍團指揮部，在戰時都兼為「作戰區」指揮部，各軍團過去的反登陸演練，都是以軍團所屬的各型火砲進行重砲射擊演練，國防部長嚴德發上任後，認為各作戰區的反登陸演練也應以三軍聯合方式進行，以符合作戰態的實況，軍方因此將相關操演改稱「作戰區聯合反登陸作戰操演」。

軍方官員今天表示，本島各軍團的作戰區聯合反登陸作戰操演，今年分別在6月初（六軍團－第三作戰區，結合年度漢光演習實施）、6月底（十軍團－第五作戰區）及8月（八軍團－第四作戰區）實施，在各作戰區內結合海空軍兵力進行聯合反登陸操演，在另一方面，各作戰區都實施三軍聯合反登陸操演後，也可減輕屏東加祿堂等操演場的三軍聯合演習壓力。

明天在屏東滿豐漁陣地舉行的「作戰區聯合反登陸作戰操演」，模擬敵軍船團進逼，強襲搶灘登陸意圖明顯，作戰區掌握敵情後，依船團距離遠近，先是由空軍戰機及海軍飛彈快艇進行海上攻擊，接下來由無人機偵察敵方動態，並由陸航攻擊直升機、陸軍各型火砲等地面兵力，對模擬敵艦目標的海上靶船進行攻擊反制。