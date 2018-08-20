找來一堆運動員教練 KMT竹縣選將楊文科為的是...

2018-08-20 16:42

［記者黃美珠／竹縣報導］瘋亞運之際，國民黨新竹縣長參選人楊文科今天發表他的體育政見，表示如果當選縣長，他將成立基金會提供優秀選手營養金、媒合企業培育與錄用績優選手、縣立高中增設體育班等，全方位提升打造新竹縣的體育發展。

楊文科為了發佈他的體育政見，特別找來世界少年運動會城市盃網球雙打世界冠軍蔡長霖、2018世界中等運動會國家網球隊教練蔡清濱、曾獲全運會跆拳道品勢金牌的文化大學學生黃綺雯等多項體育競賽傑出選手或教練到場見證。

楊文科說，體育是國力的展現，而他自身就喜歡打羽毛球，這是他擔任中科管理局局長時，所養成的下班後嗜好。

他也說，根據教育部去年的運動現況調查報告，顯示新竹縣鄉親平日有運動的人口比例從2011年的77.5%成長到去年86.8%，以致在BMI分類上，過重或肥胖的比例是31.8%，低於全國的35%。

他說，有運動的新竹縣鄉親每週平均運動3.44次，因為運動可以促進腦內啡、多巴胺及血清素的生成，有助抗壓，可以使大腦保持在最佳狀態，先進國家更把推展體育當做是相互學習觀摩的政策重點。

所以他說，如果當選縣長，他會用提高選手及教練獎勵金，安排在地（國民運動中心）就業等，支持單項體育運動的發展。並計畫在竹東、竹北河濱公園增設籃、足、壘球場等供鄉親休閒使用。

另外也計畫每月補助縣內優秀運動選手營養金、在縣立完全中學設立體育班，強化培訓不同的單項人才，還要積極跟友好城市建立各項體育交流、媒合優秀選手雙邊移訓，並積極媒合在地企業錄用體育專長畢業生，讓愛運動的子弟不用擔心工作不好找。