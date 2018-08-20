鄭文燦支持度破5成 陳學聖：但人民渴望KMT重返執政

2018-08-20 15:48

［記者陳昀／桃園報導］「Ettoday新聞雲」今天公布「桃園市長選情追蹤調查」，結果現任市長鄭文燦以50.7%支持度，領先國民黨參選人陳學聖的23.8%，有近6成受試者認為桃園急需解決的是交通建設；鄭文燦受訪時表示，桃園市已在前瞻爭取到2345億元、六都最多，會加快建設腳步。

陳學聖也在電視節目上對此表示，自己腹背受敵，民進黨的小確幸深得民心、國民黨的傳統力量也認為他不符期待，但經過整合，他的選情已慢慢「倒吃甘蔗」，也感受到人民對國民黨重新執政的渴望，會好好加油。

鄭文燦表示，這份民調與研考會的調查結果一致，市民對交通建設很有感，桃園的路平計畫、開瓶計畫到鐵路地下化、捷運工程等建設都已動起來，雖然都還在基礎階段，要因應人口、產業的成長需求還需要努力。

他說，難得的是，桃園在前瞻基礎計畫爭取到2345億元，代表桃園正在交通轉型、城市轉型，會加快建設腳步。

陳學聖坦承自己在各項民調都落後鄭文燦，但他也批評，小確幸不能帶來大未來，桃園這幾年根本沒有具前瞻性的大建設，台鐵地下化、機捷延伸線、綠線捷運、綜線捷運等都尚未完工，若按照前縣長吳志揚規劃的鐵路高架化版本，就不需要再等。

他說，桃園升格後一年增加600多億元預算，但鄭文燦只是拿人民的血汗錢做「小確幸」，社會住宅才在發包階段、航空城也幾乎停擺，農業博覽會更沒留下任何成果。