盧秀燕上電台專訪 聽眾建議學韓國瑜有氣魄

2018-08-20 14:07

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天接受台中廣播主持人文平專訪，有聽眾建議她應該更積極宣傳、更霸氣，學習高雄市長參選人韓國瑜有氣魄。盧秀燕表示，國民黨在野沒有資源，而跑行程是她的強項，選舉沒有秘訣，就是要勤跑基層。

盧秀燕在接受主持人文平專訪時，對於近來多家媒體民調顯示她的支持度明顯拉升，盧秀燕說，選舉沒有秘訣，就是要勤走基層，聆聽市民的心聲。她曾擔任1屆省議員、6屆立法委員，20多年來長期和民眾站在一起，這次參選也是為民挺身而出，因為民心思變，市民覺得應該要換市長。

另外，有聽眾建議盧秀燕身為市長參選人應該更積極宣傳、更霸氣，「像高雄市長參選人韓國瑜一樣有氣魄」。盧秀燕說，她非常感謝民眾的建議，民眾的急切關心也是一種支持的力量，請大家放心，她連選連任民代這麼多次，過去又曾擔任記者，跑行程本來就是她的強項，她一定會認真跑基層。

盧秀燕也解釋，國民黨目前在野，確實沒有資源，因此看板或媒體廣告比過去少，所幸網路發達，網路無國界，也比較難封鎖，她的競選團隊可以透過網路放送文宣和政見，也會隨時在臉書公開最新行程，例如，昨日豐原區淹水，她和市議員張瀞分立即趕到現場關心受災戶，並且協助處理，整個過程都在臉書上公開。