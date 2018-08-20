林為洲參選 曾永權：林曾與王金平談過「以為OK了」

2018-08-20 13:02

〔記者林良昇／台北報導〕距離年底九合一大選不到百日，國民黨在桃園市、新竹縣、嘉義市鬧分裂，國民黨今舉行中評會，中評委也在會上關切，聚焦新竹縣，黨副主席兼秘書長曾永權特別報告新竹縣長提名情況，坦言黨中央在立委林為洲與前立法院長王金平談過後，「以為應該是OK了」，沒想到林會參選到底。

國民黨多位中評委在今日的中評會上關切新竹縣長提名過程，中評會主席團主席許水德特別讓曾永權說明讓中評委了解，曾永權指出，當初有意角逐新竹縣長的有林為洲、新竹縣黨部主委陳見賢、副縣長楊文科、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華等5人，必須進行協調。

曾永權表示，因新竹縣地方的複雜性，相比其他縣市只要1次協調會後，不是成案就是循「台中模式」，中央提名協調小組為新竹縣長提名召開3次協調會，仍有不同意見，最後只有2個人簽字同意進行全民調，到了5月8日，仍沒有全民調共識。

曾永權說，5月30日，中常會決議建請做調整，排除提名特別辦法第5條適用，授權中央提名協調小組，隨後召開協調會議，6月1日到新竹縣黨部召開徵詢座談會，徵詢各界意見，邀請新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、縣議員、鄉鎮市長等共有86人參加。

曾永權表示，會後有數點共識，包含新竹縣長提名，中央應尊重地方意見，儘速決定人選；提名人選應考量是否能團結地方力量；張鎮榮表態支持中央提名人選，但如果提不對人，新竹縣就會垮掉，林為洲和陳見賢表現都很好，但都有狀況會受競爭對手攻擊，只有楊文科是白紙，在選戰中不會減分；邱鏡淳則希望議長持續在議會，楊文科堅守黨部主委工作，黨員攜手合作恢復竹縣藍綠比65比35的光榮。

曾永權強調，中央提名協調小組依據座談會共識，之後又4次到新竹縣密集徵詢地方意見，評估各項因素，經考量佈局後才提名楊文科參選新竹縣長。

曾永權表示，提名完後黨中央也接到林為洲本人、黨團立委的意見，隔一週後，在當時的黨團總召林德福、立委陳雪生陪同下，提名協調小組與林為洲說明過程，林為洲也與黨主席吳敦義會面，黨中央之後也和林為洲密集聯繫，溝通說明。

曾永權提到，在其中有一天，王金平與林為洲見面，王金平後來告訴黨中央，原則上林為洲會顧全大局，留在立法院一起打拚，隔天新聞也這樣報導，「我們就以為應該是OK了」，結果隔不到一個禮拜，林為洲就對外界說要參選到底，「我們感覺到非常遺憾」。