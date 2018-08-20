林為洲參選 曾永權：林曾與王金平談過「以為OK了」

2018-08-20 13:02

〔記者林良昇／台北報導〕距離年底九合一大選不到百日，國民黨在桃園市、新竹縣、嘉義市鬧分裂，國民黨今舉行中評會，中評委也在會上關切，聚焦新竹縣，黨副主席兼秘書長曾永權特別報告新竹縣長提名情況，坦言黨中央在立委林為洲與前立法院長王金平談過後，「以為應該是OK了」，沒想到林會參選到底。

國民黨多位中評委在今日的中評會上關切新竹縣長提名過程，中評會主席團主席許水德特別讓曾永權說明讓中評委了解，曾永權指出，當初有意角逐新竹縣長的有林為洲、新竹縣黨部主委陳見賢、副縣長楊文科、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華等5人，必須進行協調。

曾永權表示，因新竹縣地方的複雜性，相比其他縣市只要1次協調會後，不是成案就是循「台中模式」，中央提名協調小組為新竹縣長提名召開3次協調會，仍有不同意見，最後只有2個人簽字同意進行全民調，到了5月8日，仍沒有全民調共識。

曾永權說，5月30日，中常會決議建請做調整，排除提名特別辦法第5條適用，授權中央提名協調小組，隨後召開協調會議，6月1日到新竹縣黨部召開徵詢座談會，徵詢各界意見，邀請新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、縣議員、鄉鎮市長等共有86人參加。

曾永權表示，會後有數點共識，包含新竹縣長提名，中央應尊重地方意見，儘速決定人選；提名人選應考量是否能團結地方力量；張鎮榮表態支持中央提名人選，但如果提不對人，新竹縣就會垮掉，林為洲和陳見賢表現都很好，但都有狀況會受競爭對手攻擊，只有楊文科是白紙，在選戰中不會減分；邱鏡淳則希望議長持續在議會，楊文科堅守黨部主委工作，黨員攜手合作恢復竹縣藍綠比65比35的光榮。

曾永權強調，中央提名協調小組依據座談會共識，之後又4次到新竹縣密集徵詢地方意見，評估各項因素，經考量佈局後才提名楊文科參選新竹縣長。

曾永權表示，提名完後黨中央也接到林為洲本人、黨團立委的意見，隔一週後，在當時的黨團總召林德福、立委陳雪生陪同下，提名協調小組與林為洲說明過程，林為洲也與黨主席吳敦義會面，黨中央之後也和林為洲密集聯繫，溝通說明。

曾永權提到，在其中有一天，王金平與林為洲見面，王金平後來告訴黨中央，原則上林為洲會顧全大局，留在立法院一起打拚，隔天新聞也這樣報導，「我們就以為應該是OK了」，結果隔不到一個禮拜，林為洲就對外界說要參選到底，「我們感覺到非常遺憾」。

  • 黨副主席兼秘書長曾永權坦言黨中央在立委林為洲與前立法院長王金平談過後，「以為應該是OK了」，沒想到林會參選到底。（資料照）

    黨副主席兼秘書長曾永權坦言黨中央在立委林為洲與前立法院長王金平談過後，「以為應該是OK了」，沒想到林會參選到底。（資料照）

相關關鍵字： 曾永權 林為洲 王金平