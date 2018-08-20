第四位參選人！台聯宜縣黨部主委陳進亮 擬參選宜蘭縣長

台聯宜蘭縣黨部主委陳進亮，今證實將投入下屆縣長選舉。（翻攝自陳進亮臉書）

2018-08-20 12:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕下屆五合一地方大選將在8月27日開放登記，台灣團結聯盟宜蘭縣黨部主委陳進亮近日表態，有意角逐下屆宜蘭縣長寶座；陳進亮強調，他為選縣長已籌備兩年，希望讓選民有不同的選擇。

76歲的陳進亮，現為台聯宜蘭黨部主委，主業是經營汽車材料行，另也在宜蘭之聲廣播電台開設節目，獨派立場鮮明。

他坦言，因國民黨對中國態度曖昧，民進黨在宜蘭執政也招致批評，在兩黨一樣爛的局面下，他才打算投入縣長選舉。

「我準備了兩年！」陳進亮說，2016年總統、立委選後，台聯未在國會取得立委席次，當時他就決定參選宜蘭縣長；目前萬事俱備，包含黨部、宣傳車都已備妥，若競選經費籌措無虞，將會領表登記參選縣長。

目前宜蘭縣長參選人，國民黨提名羅東鎮長林姿妙，立委陳歐珀則獲民進黨提名，曾任國民黨宜蘭縣黨部主委的林信華，則以無黨籍身分參選，若陳進亮確定登記，下屆縣長將形成4人角逐的局面。

他說，宜蘭人口外移嚴重，他希望打造「健康宜蘭」，加強醫療保健，提高老年人均壽命，也要用宜蘭的好環境，吸引外縣市人口移居，帶動宜蘭的經濟發展。