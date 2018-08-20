基隆115新進教師被迫參加童軍訓練 遭疑討好林右昌

基隆市長林右昌（後排中）前年接任中華民國童軍總會理事長，教育處要求今年新進教師一定要參加童軍訓練，遭質疑是討好林右昌。（記者林欣漢翻攝）

2018-08-20 12:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕有民眾投訴，今年基隆115名新進教師，被基隆市教育處要求一定要參加童軍訓練，若無法參加，明年仍得補訓，連校長也不例外，質疑是因為市長林右昌身兼中華民國童軍總會理事長有關，所以要討好林右昌，「大家私下都罵翻了！」

「這與市長是什麼身分，完全無關。」教育處長陳素芬強調，未來教師除了單科專長教學，配合108新課綱強調整能力，基本生活技能融入各領域的教學，已是重要課題，其實就像另類maker，所以會鼓勵新進教師有基本知能培訓，校長從去年開始，也陸續有這樣基礎知能培訓。

民眾投訴指出，童軍訓練與教師專業能力無關，對教學的幫助也是因人而異，而且沒有法源，教育處卻硬性規定一定要參加，如果今年不參加，明年一樣要補訓，實在蠻橫不講理，質疑是因為林右昌身兼中華民國童軍總會理事長，所以要討好林右昌。

教育處表示，十二年國教以培養學生核心素養為目標，為使學生適應現在生活與未來挑戰，學校應積極規劃跨領域統整課程，並使學生將所學運用於生活情境中，而童軍教育適符合跨領域教學、協同合作、問題解決能力以及動手做的特徵，藉由實踐力行而彰顯學習者的全人發展，是另類的maker。

為提升基隆市教師童軍基本素養，具備課程跨域统整及設計、與同儕協同合作能力，教育處針對今年新進的115名教師辦理幼童軍服務員木章基本素養養成培訓，共分三梯次，每人報名費900元。

教育處強調，因應十二年國教於108學年推動，培養建構跨領域的學習環境課不容緩，此次鼓勵新進教師參與童軍木章基本培訓，是希望未來能在各學習領域的教學中融入童軍精神，並進行課程統整及協同教學，使學生在學習中陶冶良好品格，培養每個學生成為具問題解決、協同合作、思辯與創新的好國民。