八國逾百華校校長首聚台北 賴揆盼創雙贏共好

行政院長賴清德20日出席「2018年新南向國家華校校長會議」開幕典禮。（記者黃耀徵攝）

2018-08-20 12:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會長年在海外推廣正體字與多元文化，今年首次辦理「新南向國家華校校長會議」，邀請到泰國、緬甸、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓及柬埔寨等七國的華校校長與管理者，共107人出席；同時特邀韓國華校校長列席參與。行政院長賴清德出席致詞，向各校校長強調政府支持僑教交流，盼華校作為各國與台灣的橋樑，朝向「互惠、輸贏、共好」的穩健關係發展。

僑委會在海外推廣華文教育五十年，東南亞地區則有上千所僑校、華校，且多使用我所提供推廣的教材；僑委會在國內也透過海青班及3加4僑生建教專班等機制，吸引僑生來台就學。

而政府現正推動新南向政策，僑委會今年首次辦理「2018年新南向國家華校校長會議」，邀請到泰國、緬甸、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓及柬埔寨等7個國家的華校校長、管理者，共有107人出席，同時也邀請有韓國兩所華校校長、國內高中學校建教僑生專班、海青班承辦學校校長列席。活動自今起開始至22日，將透過教育座談、演講與參訪等方式，讓華校校長了解我國政府推展華文教育與招收學生來台就學的現況。

賴清德今天上午特出席會議開幕典禮致詞。賴清德首先感謝「7+1國」的華校貴賓長年推動華文教育、深耕文化傳承，也肯定今次會議是「歷史性的會晤」。賴清德說，台灣新南向政策有四大原則，包括「人才交流」、「互相幫助」、「資源共享」與「區域鏈結」，近年也透過教育、文化、交通、產業、經、觀光與農業等各項交流擴大合作，推動兩年來已見成效。

賴清德強調，政府特別重視人才培育，也歡迎新南向國家的孩子來台就學，透過此次交流，希望大家了解政府對華校的支持，也交代僑委會與教育部等相關部會，仔細聽取華校的意見，若有什麼困難，行政院將妥善解決，盼讓華校作為每個國家和台灣的橋樑，建立彼此更穩定的關係，朝向「互惠、輸贏、共好」的穩健關係發展。

此次會議也特別邀請14所高中建教僑生專班，在場外策展；賴清德在典禮前特別一一前往參觀，與僑生互動、勉勵僑生，觀賞機器人、實際體驗學生設計的VR遊戲、品嘗咖啡等。賴清德致詞時特別秀出一張僑生贈送的發光卡片說，他剛剛看這些孩子展示所學，充滿信心、也很高興，這些孩子學得一技之長後，未來回到自己國家，一定能對經濟發展貢獻許多。

賴清德接著提到，國發會正在草擬「新經濟移民法」草案，希望為僑生「開闢一條路」，未來符合條件的僑生，能夠選擇留在台灣就業，也有機會拿到永久居留證或身分證，「擁有台灣國籍」。賴清德說，目前僑生來台求學，學業結束後需要回到母國，希望此法案讓他們有多重選擇，「路更寬廣」。一席話讓台下逾百華校校長熱烈鼓掌。

賴清德說，這是互惠、雙贏、共好的年代，盼與心繫中華民國、自由民主台灣的人們共同努力。僑委會副委員長高建智與長期投入推動新南向政策的民進黨立委鍾佳濱，今天也出席開幕活動，鍾佳濱也允表示將持續將僑界、華校的聲音帶回台灣，並協助外館、勞動部、教育部合作，協助僑生來台就學，進而鼓勵完成教育的僑生回到僑居地後，成為台商最得力的助手。