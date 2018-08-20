藍智庫「神秘B1」 原來長這樣...

國政基金會所在大樓地下一樓為雜物間和機房。（國政基金會提供）

2018-08-20 11:54

〔記者林良昇／台北報導〕促轉會懷疑國民黨智庫國家政策研究基金會所在大樓使用空間沒有標示「B1」，地下一樓神秘空間藏有黨史資料，國政基金會表示，促轉會上週五未明白表明身分，隨意攜帶一張公文就要入內調查，才會拒絕，也說，地下一樓一部分是雜物儲放空間，一部分是台電的高壓機房，無促轉會所謂的可疑檔案。

國政基金會今舉行記者會，執行長高永光表示，基金會為依據法律獨立運作的財團法人，董事長依章程選出，未必是國民黨主席，工作人員也多數不具備國民黨籍。針對此次事件，基金會願意公開讓記者採訪參觀，但苛政猛於虎，對於不依法定程序濫用職權，比苛政更苛政的促轉會，除非依正當法律程序，礙難配合。

高永光說，上週五促轉會未明白表明身份，隨意攜來一張公文就要入內調查勘驗。國政基金會對於本棟建物，只是承租人。試想，一般民眾在外租屋，如果遇到同樣的情形，未依正當程序，僅憑承辦人的說詞，就要侵入住宅，會不會感同身受，嚴詞拒絕？這種猶如明朝東廠的作為，已經令其行使公權力失去信用，應予譴責。

國政基金會司法及法治組召集人何展旭表示，拒絕配合的理由包含，國政基金會成立於民國89年，不是威權時期成立，不可能有當年之檔案；促轉會認定國政基金會可疑的理由只有一個，董事長是國民黨主席吳敦義。理由過於薄弱，令人無法接受；促轉會人員當日未明確表明身份，調查之方式違反比例原則；當日詢問促轉會人員，是否他想調查誰就可以調查誰，他們回答說「是」，令人不寒而慄。

律師林怡蒼指出，促轉會如認為國政基金會有可疑之處，行使時必須符合行政程序法相關規定，並且應該事先通知，促轉會以主觀臆測，突襲性至基金會進行調查，形同將基金會視為犯罪人，令人無法接受。民進黨的行為，只讓人看到了蠻橫，看不到正義。

文化大學教授吳盈德則說，促轉會只看到樓層表未明確標示B1，就認定有「消失的B1」，那麼各飯店旅館大概也會淪為促轉會調查的對象，因為飯店旅館通常沒有4樓，沒有13號房，這些消失的樓層及房間，大概都應接受調查。

吳盈德認為，促轉會主委擔任過監察委員，即便是監委行使職權，也必須事先發文通知，依一定的程序進行。促轉會未依程序進行調查，實令人遺憾。

國政基金會地下一樓堆放雜物。（國政基金會提供）