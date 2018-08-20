陳佩琪揚言選戰「自走砲」 柯Ｐ：若她覺得快樂也不能說不行

台北市長柯文哲（中）20日出席「臺北美食月」啟動記者會，推薦「臺菜．台北」餐廳名單。（記者簡榮豐攝）

2018-08-20 11:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪不滿被媒體批評作風高調，昨在臉書宣布即起進入自走砲選戰模式，且將不再和柯一起出席市府的公務活動。對此，柯文哲今早出席「台北美食月」活動後受訪苦笑說，每個人都是獨立個體，他的人生哲學是認真、快樂過每一天，若陳佩琪覺得快樂，他也不能說這個不行、那個不行，只能說儘量少寫，這樣而已。

柯也再次替陳佩琪緩頰指，她意思是不要參加北市府舉辦的活動，因為也不是很喜歡去，但局處認為她知名度和曝光度都高，大家都喜歡找她去，不要錢又可以吸引媒體，結果被議員索資，她就覺得很火大。

談到陳佩琪在臉書揚言恢復選舉模式，心情會不會小小忐忑時，柯乾笑幾聲後說，不會啦，我跟他說少發文，不過每個人都是獨立的個體，所以我的人生哲學，認真的過每一天，如果可以，就快樂的過每一天，如果她覺得快樂，我們也不能說這個不行、那個不行，只能說儘量少寫，只能做到這樣。

此外，柯文哲日前因「學姊陪吃飯」說法，惹來民進黨痛批歧視女性，但近期民進黨新銳、賴清德子弟兵台南市議員參選人黃偉展卻深陷婚外情風暴，連劈三女讓人墮胎。對此，柯沒有正面回應，僅說，你看我跟陳佩琪互動關係就知道，我怎麼會歧視女性，我沒有被壓迫就不錯了。

至於國民黨參選人丁守中酸陳佩琪是第一市長夫人、柯爸柯媽是第一父母，柯則表示老話一句，每個人都是獨立個體，就認真、快樂的過每一天。柯並說，有時候他也覺得很慚愧，很少回家，電話也是一個禮拜打一次，媽媽在新竹沒事幹，就到處晃，人家找他去拜拜就去。